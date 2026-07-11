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Световно първенство по футбол 2026

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"Докато Меси иска да играе, ще бъде най-добрият"

Всички играят мачовете на живота си срещу нас, изригна треньорът на Аржентина Лионел Скалони

 Снимка: Reuters

Лионел Скалони, селекционерът на Аржентина, смята, че Лионел Меси ще остане най-добрият футболист в света, докато самият той има желание да играе.

Според наставника представянето на капитана на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада не го изненадва.

Снимка: Reuters

„Докато иска да бъде, ще бъде най-добрият. Не на 50, разбира се, но докато иска да бъде, ще бъде. Не мога да си представя какъв е бил на 23 или 24 години в Барселона. Говорили сме за това много пъти. Мисля, че ще бъде най-добрият, стига да има желание“, каза Скалони на пресконференцията преди четвъртфинала срещу Швейцария.

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Попитан дали е впечатлен от физическото състояние на Меси, селекционерът обясни, че не вижда съществена промяна в начина, по който звездата играе.

„Лео винаги тича горе-долу по един и същи начин. Не тича повече или по-малко. Това, което прави, е да бъде по-решителен и отборът му помага много. Когато усети, че може да създаде опасност, той е машина. Това не ме изненадва“, добави той.

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Скалони защити представянето на Аржентина въпреки трудностите, които тимът изпита срещу Кабо Верде и Египет.

„Отборът се справя добре, както по отношение на играта, така и на създаването на положения. Просто трябва да променим няколко неща“, каза аржентинският наставник. Той определи осминафиналния двубой срещу Египет като един от най-важните мачове заради неговото значение.

Снимка: Reuters

Селекционерът подчерта, че като действащ световен шампион Аржентина неизменно е съперникът, срещу когото всички искат да покажат най-доброто от себе си.

„Играят мача на живота си срещу нас, но Аржентина знае как да играе в подобни турнири. Не винаги можеш да играеш толкова добре, колкото в Катар, но отборът се състезава и се бори“, отбеляза Скалони.

Той разкри още, че в началото на подготовката е имало сериозни притеснения около физическото състояние на част от футболистите.

„В началото на тренировъчния лагер нещата изглеждаха много по-мрачни. Не го знаехте, но сега мога да кажа, че се справихме.“

Скалони защити и своите нападатели, въпреки че до момента единственият гол от тях е дело на Лаутаро Мартинес, а Хулиан Алварес все още не се е разписал.

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„Те направиха повече, отколкото се очакваше. Дадоха ни много, дори когато играеха заедно. Благодарен съм им, защото работят неуморно. За съжаление, обикновено само един от тях играе.“

В края на пресконференцията аржентинският селекционер коментира и предстоящия съперник. По думите му Швейцария е добре организиран и физически силен отбор с богат международен опит.

Снимка: Reuters

„Добър отбор, който винаги се съревновава с най-добрите отбори, има силна традиция, опитни играчи и е физически силен. Те елиминираха Колумбия, за която всички смятахме, че може да бъде в този мач.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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