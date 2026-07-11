Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Фен №1 на Холанд загина трагично, реакцията на звездата разтърси всички „Мислите ни са с вас“, написа головата машина на Норвегия Снимка: Reuters

Шампион, но и човек с голямо сърце! Много малки жестове от Арлинг Холанд ни накараха да го ценим дори повече от седемте гола, които е отбелязал досега на първото си световно първенство.

Последният е писмо, написано на ръка, изпратено до родителите на Денис, 6-годишно момче и голям фен на норвежкия нападател, който трагично загина при инцидент.

Заедно с писмото, семейство Холанд изпрати и подписана фланелка на Норвегия.

„Скъпи Матиас и Тирил, нашите най-дълбоки съболезнования за кончината на Денис. Като родители и семейство е невъзможно да си представим през какво преминавате, но знайте, че мислите ни са с вас в този труден момент. Знаем, че Денис обичаше футбола. Ето защо искахме да ви изпратим това съобщение.“

Снимка: Reuters

Писмото е подписано просто „Семейство Холанд“. След това бащата на момчето сподели жеста в социалните мрежи, като написа: „Ако Денис беше тук, щеше да се гордее.“

По-късно тази вечер Холанд ще изведе "викингите" на четвъртфинала на световното първенство срещу Англия.

Да, головете влизат в статистиката, рекордите остават в историята, но подобни жестове намират място там, където е най-важно - в човешките сърца.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.