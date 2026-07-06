Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Неудачник №1: Получи жълт картон и контузия... без да играе (ВИДЕО) Джордан Хендерсън показа, че можеш да натрупаш статистика дори като резерва

За приза Неудачник №1 по традиция има свирепа битка на всяко световно първенство по футбол. На Мондиал 2026 вече се очерта един отявлен фаворит.

Джордан Хендерсън остана на пейката от първата до последната минута при драматичната победа на Англия с 3:2 над Мексико. И въпреки това успя да си изкара жълт картон и да получи сериозна контузия.

Дълбоко в добавеното време халфът беше официално предупреден от главния рефер Алиреза Фагани. Но 36-годишният ветеран имаше какво още да покаже на "Ацтека".

Той пострада нелепо по време на бурната радост пред сектора с английски фенове. При опит да прескочи рекламните пана, Хендерсън нарани лакътя си.

Наложи се дори футболистът на Брентфорд да бъде изнесен на носилка. И се озова в болницата, вместо да продължи купони със своите съотборници.

Абсурдната ситуация беше коментирана от селекционера на англичаните Томас Тухел. "Джордан падна и си контузи лакътя. Изглежда доста зле. Няма как да остане с нас тази вечер."

Дотук на Мондиал 2026 Хендерсън се появи на терена само веднъж - като резерва в самия край срещу Панама. А шансовете му да се възстанови до края на турнира не изглеждат никак големи.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.