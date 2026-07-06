Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 10 от Англия потопиха Мексико на “Ацтека“ Белингам и Кейн изведоха тима до четвъртфинал на Мондиал 2026 Снимка: Getty Images

Англия срази домакина Мексико с 3:2 в епичен осминафинал на Мондиал 2026!

Въпреки че играха с човек по-малко почти цяло полувреме на митичния ст. "Ацтека", "Трите лъва" устояха на натиска и продължават към следващата фаза, където ги чака Норвегия.

Двубоят стартира с час закъснение заради бурята в мексиканската столица. Вихреното начало обаче беше за гостите, които водеха с 2:0 в 38' след два бързи гола на Джуд Белингам.

Хулиан Киньонес намали изоставането на "Ел Три" малко преди почивката, а втората част започна кошмарно за Англия - с директен червен картон за Джарел Куанса.

Драма на "Ацтека"

Англия обаче възстанови двете си попадения аванс в 60', когато капитанът Хари Кейн беше точен от дузпа. Десетина минути по-късно и лидерът на мексиканците Раул Хименес реализира от бялата точка - 2:3.

Островитяните съхраниха крехката си преднина в оставащите минути и така още един от съдомакините отпадна от Мондиал 2026. Остана само отборът на САЩ, който се изправя срещу Белгия утре от 03:00 ч.

СЪСТАВИТЕ

Мексико: 1. Раул Ранхел – 2. Хорхе Санчес, 3. Сесар Монтес, 5. Йоан Васкес, 23. Хесус Гаярдо – 6. Ерик Лира, 7. Луис Ромо, 19. Хилберто Мора - 25. Роберто Алварадо, 9. Раул Хименес, 16. Хулиан Киньонес

Англия: 1. Джордан Пикфорд – 26. Джарел Куанса, 2. Езри Конса, 4. Марк Гехи, 3. Нико О'Райли - 6. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън – 7. Букайо Сака, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Гордън - 9. Хари Кейн

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.