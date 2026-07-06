Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Мексико - Англия Следете с нас осминафинала от Мондиал 2026 Снимка: BBC

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Мексико: 1. Раул Ранхел – 2. Хорхе Санчес, 3. Сесар Монтес, 5. Йоан Васкес, 23. Хесус Гаярдо – 6. Ерик Лира, 7. Луис Ромо, 19. Хилберто Мора - 25. Роберто Алварадо, 9. Раул Хименес, 16. Хулиан Киньонес

Англия: 1. Джордан Пикфорд – 26. Джарел Куанса, 2. Езри Конса, 4. Марк Гехи, 3. Нико О'Райли - 6. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън – 7. Букайо Сака, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Гордън - 9. Хари Кейн

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.