Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Новата мания на Мондиал 2026: Фенове летят над бирени чаши (ВИДЕО) Налудничави сцени след перфектния старт на Мексико в турнира

Мексиканските привърженици стават все по-изобретателни с всяка следващата победа на своите любимци. Видео показва как в една от фензоните е издигната арка от празни бирени чаши. А за да стане сцената още по-налудничава - над арката прелита човек, хвърлен от тълпата в нещо като абсурден овчарски скок...

За щастие полетът приключва благополучно. А всички наоколо надават мощен одобрителен рев.

Кадрите светкавично натрупаха популярност в социалните мрежи. А мексиканските запалянковци определено има какво да празнуват.

Тимът вече си осигури място в елиминациите след перфектен старт - две победи в група А (2:0 над ЮАР и с 1:0 над Южна Корея.) Последният мач от първата фаза е срещу Чехия, като съперникът има само точка и ще гони задължителна победа.

Независимо от резултата, мексиканците ще излязат на легендарния стадион "Ацтека" на 1 юли. Опонентът още не е ясен.

Местните фенове впечатлиха и преди няколко дни. Тогава друго видео, набрало милиони гледания, показа как заедно с агитката марширува патица, облечена в националния екип...

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