Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ум робува, ум царува: Вижте най-странното ВИДЕО на мондиала дотук Нищо ново за Мексико, коментират потребителите в социалните мрежи

Световното първенство по футбол е чиста лудост и това не е тайна. А въображението на феновете не познава граници... Дори и биологични.

Един от домакините на мондиала - Мексико, стартира по впечатляващ начин. Победата с 2:0 над Южна Африка в мача на откриването отвори широко вратата на тима към фазата на елиминациите.

Триумфът след успеха роди и най-странното видео от началото на турнира. Патица, облечена в традиционната зелена фланелка на Мексико, беше заснета да се клатушка из улиците заедно със стотици запалянковци.

Футболна лудост

Клипът бързо набра стотици хиляди гледания в социалните мрежи. И въпреки някои загрижени коментари на защитници на правата на животните, повечето потребители са във възторг.

Have I just seen a patriotic goose



This Mexico content has been insanepic.twitter.com/7GeDKtsOeC — george (@StokeyyG2) June 12, 2026

Някои от реакциите гласяха: "Когато приемеш твърде сериозно подкрепата за националния отбор", "На това му казва дива сцена", "Нищо ново за Мексико".

И действително - местните привърженици се отличават с особена страст към играта. След победата репортерът Карлос Ернандес беше принуден да спре излъчването пред ст. Ацтека, след като зад него избухна бой.

Мексико се изправя срещу Южна Корея в следващия си мач от група 1. Остава да разберем дали патето отново ще бъде там.