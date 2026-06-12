Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мексико започна ударно мондиала на крепостта "Ацтека" Видяхме 3 червени картона в откриващ мач на световно първенство за първи път Снимка: Reuters

Един от домакините - Мексико, започна ударно световното първенство! "Ел Три" победи с 2:0 Южна Африка в откриващия мач пред над 80 000 зрители на ст. Ацтека.

В главно действащо лице се превърна реферът Уилтон Сампайо (Бразилия), който изгони двама от южноафриканците - Сфефело Ситоле и Темба Цване, както и Сесар Монтес от фаворита. Така видяхме 3 червени картона в откриващия мач на мондиал за първи път в историята.

Снимка: Reuters

Тази вечер "ацтеките" доминираха и стигнаха с лекота до трите точки. Точни бяха Хулиан Киньонес в 9' и Раул Хименес в 67'. За последния попадението е дебютно на мондиал, въпреки че е на 35 години и има 46 гола в 127 мача с националната фланелка от 2012 г. насам.

Така отборът на Мексико остава непобеден на ст. Ацтека на мондиали - 8 мача, от които вече 6 успеха и 2 равенства.

Това беше първият случай, в който откриващ мач на мондиал се повтаря. През 2010 г. в Южна Африка домакините и Мексико направиха 1:1. Тогава Сифиве Чабалала откри резултата, но Рафаел Маркес - настоящ помощник-треньор на "Ел Три" изравни.

Мексико и Южна Африка са се сблъсквали още два пъти - през 2000 г. "ацтеките" спечелиха с 4:2 в приятелски мач, а 5 години по-късно "Бафана Бафана" си отмъсти с 2:1 в мач от основната фаза на Златната купа.

В другия мач от група 1 на Мондиал 2026 Южна Корея излиза срещу Чехия на Естадио Акрон в Сапопан. Двубоят започва в 05:00 ч.

Съставите

Мексико: 1. Раул Ранхел – 3. Сесар Монтес, 5. Йоан Васкес, 15. Исраел Рейес, 23. Хесус Гаярдо – 26. Браян Гутиерес, 6. Ерик Лира, 8. Алваро Фидалго – 25. Роберто Алварадо, 9. Раул Хименес, 16. Хулиан Киньонес

Южна Африка: 1. Ронуен Уилямс – 20. Хулисо Мудау, 21. Име Окон, 14. Мбекезели Мбокази, 6. Обри Модиба, 19. Нкосинати Сибиси – 4. Тебохо Мокоена, 23. Джейдън Адамс, 13. Сфефело Ситхоле – 9. Лайл Фостър, 15. Икраам Райнерс