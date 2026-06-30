Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Парагвай успя! Германия е аут от световното първенство по футбол! След драма с дузпи Снимка: Reuters

Първата голяма сензация на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико е факт! Парагвай изхвърли Германия и ще играе на осминафинал!

Победата дойде след продължения и дузпи. След като двата тима си размениха по един гол в редовното време, а в продълженията попадение на Германия бе отменено заради нарушение срещу вратаря.

Така се стигна до дузпи, при които Кай Хаверц сбърка още в началото, а вратарят Орландо Хил показа отличен рефлекс и при опита на Ник Волтемаде. След това веднага Антонио Санабриа също пропусна, но Нойер хвана удара на Фабиан Валбуена.

Йонатан Та не издържа на напрежението и прати топката високо над вратата, а край на спора сложи Хосе Канале, който беше безмилостен!

Срещата

Мачът изненадващо започна с натиск на Парагвай и още в първата минута тимът изпусна доста добро положение за гол. Последва изравняване на силите, но германците така и не намираха пътя до вратата на съперника си.

Снимка: Reuters

В 42-ата минута логичното се случи. Един от най-ниските футболисти на терена Хулио Енсисо засече центриране с глава и откри резултата - 1:0 в полза на Парагвай.

Попадението сякаш мобилизира тима на Германия, който отговори в началото на втората част. В 54-ата минута след добро центриране на Флориан Вирц, Кай Хаверц изравни. До края на редовното време не паднаха други голове и така срещата влезе в продължения.

Снимка: Reuters

В 103-ата минута топката отново попадна във вратата на Парагвай. Там я прати Йонатан Та с глава. Само че попадението бе отменено след преглеждане със системата за видеоповторение заради нарушение срещу вратаря на южноамериканците.

Дузпите

При наказателните удари първи изпълняваха германците и още при първия им опит Кай Хаверц сбърка. След него Маурисио бе точен. За Германия вкара Кимих.

Капитанът Гомес даде ново предимство на Парагвай. Вратарят Орландо Хил хвана ъгълът на Мусиала, но не успя да спре топката да се оплете в мрежата му.

Снимка: Reuters

Матиас Галарса изълни леко точна дузпа, а Ник Волтемаде направи втори пропуск за Германия.

След него обаче Антонио Санабриа също пропусна, а Амири вкара. И тогава дойде пропускът на Фабиан Валбуена, с който резултатът бе изравнен.

Йонатан Та прати топката в публиката, вместо във вратата и Канале сложи край на спора с точен удар.

Снимка: Reuters

За Парагвай това е една от най-големите победи в историята на тима. Най-доброто класиране на парагвайците на световно първенство е четвъртфитаналът от 2010 г. Германия пък продължава с колебливото си представяне, след като в предишните два шампионата отпадаше в груповата фаза.

В следващия етап Парагвай ще играе срещу Франция или Швеция. Техният мач е на 1 юли в полунощ.

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