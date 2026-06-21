Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Златната резерва, която класира Германия напред на Модиал 2026 (ВИДЕО) Денис Ундав е герой за Бундестима

Златна резерва вдъхнови Германия за късен обрат срещу Кот д'Ивоар на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Бундестимът откри своя нов герой в лицето на Денис Ундав, който се появи от пейката, отбеляза головете за успеха с 2:1 и класира тима на Юлиан Нагелсман за следващата фаза.

Отменени голове и забавено съдийски отсъждания изнервиха до краен предел германския тим, който трябваше да понесе и студения душ в 30-ата минута, когато Франк Кесие изведе Кот д'Ивоар напред.

Снимка: Reuters

След попадението Маншафтът трудно намираше правилните настройки до 60-ата минута, когато тройна смяна на Юлиан Нагелсман обърна развоя на срещата.

Дени Ундав стана големият герой като първо изравни, в 68-ата минута, а в добавеното време вкара и победния гол, с който вече има 3 гола и 2 асистенции на Мондиала, без дори да е започвал като титуляр.

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