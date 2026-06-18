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Световно първенство по футбол 2026

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Първият кръг приключи. Вижте класиранията в групите на Мондиал 2026

Какво се случва след първите 24 мача в САЩ, Канада и Мексико

Първият кръг приключи. Вижте класиранията в групите на Мондиал 2026
 Снимка: Reuters

Първият кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол вече е в историята! 

Малко преди 7:00 ч. българско време бе изигран последният мач от тази фаза, а по-късно днес (18 юни) предстоят първите мачове от втория кръг. 

Въпреки че тимовете изиграха по само един мач, в някои групи фаворитите са ясни. Вижте ги!

Класиране

Група "А"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Мексико10023
2.Южна Корея10013
3.Чехия001-10
4.ЮАР001-20

Група "B"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Швейцария01001
2.Канада01001
3.Катар01001
4.Босна и Херцеговина01001

Група "С"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Шотландия10013
2.Мароко01001
3.Бразилия01001
4.Хаити001-10

Група "D"

 ОтборПРЗГРТочки
1.САЩ10033
2.Австралия10023
3.Турция001-20
4.Парагвай001-30

Група "Е"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Германия10063
2.Кот д'Ивоар10013
3.Еквадор001-10
4.Кюрасао001-60

Група "F"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Швеция10043
2.Япония01001
3.Нидерландия01001
4.Тунис001-40

Група "G"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Нова Зеландия01001
2.Иран01001
3.Белгия01001
4.Египет01001

Група "Н"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Уругвай01001
2.Саудитска Арабия01001
3.Испания01001
4.Кабо Верде01001

Група "I"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Норвегия10033
2.Франция10023
3.Сенегал001-30
4.Ирак001-20

Група "J"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Аржентина 10033
2.Австрия10023
3.Йордания001-20
4.Алжир001-30

Група "K"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Колумбия 10023
2.ДР Конго01001
3.Португалия01001
4.Узбекистан001-20

Група "L"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Англия10023
2.Гана10013
3.Панама001-10
4.Хърватия001-20

Регламент

За първи път на Мондиала играят 48 отбора, което прави и регламентът различен.

Напред към 1/16-финалите продължават двата най-добри тима, както и осем от най-добрите трети

В момента класирането между отборите на третите места е следното:

 ОтборПРЗГРТочки
1.Нидерландия01001
2.Бразилия01001
3.Белгия01001
4.Катар01001
5.Португалия01001
6.Испания01001
7.Чехия001-10
8.Еквадор001-10
9.Панама001-10
10.Сенегал001-20
11.Йордания001-20
12.Турция001-20

 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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