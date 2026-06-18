Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Първият кръг приключи. Вижте класиранията в групите на Мондиал 2026 Какво се случва след първите 24 мача в САЩ, Канада и Мексико Снимка: Reuters

Първият кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол вече е в историята!

Малко преди 7:00 ч. българско време бе изигран последният мач от тази фаза, а по-късно днес (18 юни) предстоят първите мачове от втория кръг.

Въпреки че тимовете изиграха по само един мач, в някои групи фаворитите са ясни. Вижте ги!

Класиране

Група "А"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Мексико 1 0 0 2 3 2. Южна Корея 1 0 0 1 3 3. Чехия 0 0 1 -1 0 4. ЮАР 0 0 1 -2 0

Група "B"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Швейцария 0 1 0 0 1 2. Канада 0 1 0 0 1 3. Катар 0 1 0 0 1 4. Босна и Херцеговина 0 1 0 0 1

Група "С"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Шотландия 1 0 0 1 3 2. Мароко 0 1 0 0 1 3. Бразилия 0 1 0 0 1 4. Хаити 0 0 1 -1 0

Група "D"

Отбор П Р З ГР Точки 1. САЩ 1 0 0 3 3 2. Австралия 1 0 0 2 3 3. Турция 0 0 1 -2 0 4. Парагвай 0 0 1 -3 0

Група "Е"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Германия 1 0 0 6 3 2. Кот д'Ивоар 1 0 0 1 3 3. Еквадор 0 0 1 -1 0 4. Кюрасао 0 0 1 -6 0

Група "F"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Швеция 1 0 0 4 3 2. Япония 0 1 0 0 1 3. Нидерландия 0 1 0 0 1 4. Тунис 0 0 1 -4 0

Група "G"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Нова Зеландия 0 1 0 0 1 2. Иран 0 1 0 0 1 3. Белгия 0 1 0 0 1 4. Египет 0 1 0 0 1

Група "Н"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Уругвай 0 1 0 0 1 2. Саудитска Арабия 0 1 0 0 1 3. Испания 0 1 0 0 1 4. Кабо Верде 0 1 0 0 1

Група "I"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Норвегия 1 0 0 3 3 2. Франция 1 0 0 2 3 3. Сенегал 0 0 1 -3 0 4. Ирак 0 0 1 -2 0

Група "J"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Аржентина 1 0 0 3 3 2. Австрия 1 0 0 2 3 3. Йордания 0 0 1 -2 0 4. Алжир 0 0 1 -3 0

Група "K"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Колумбия 1 0 0 2 3 2. ДР Конго 0 1 0 0 1 3. Португалия 0 1 0 0 1 4. Узбекистан 0 0 1 -2 0

Група "L"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Англия 1 0 0 2 3 2. Гана 1 0 0 1 3 3. Панама 0 0 1 -1 0 4. Хърватия 0 0 1 -2 0

Регламент

За първи път на Мондиала играят 48 отбора, което прави и регламентът различен.

Напред към 1/16-финалите продължават двата най-добри тима, както и осем от най-добрите трети.

В момента класирането между отборите на третите места е следното:

Отбор П Р З ГР Точки 1. Нидерландия 0 1 0 0 1 2. Бразилия 0 1 0 0 1 3. Белгия 0 1 0 0 1 4. Катар 0 1 0 0 1 5. Португалия 0 1 0 0 1 6. Испания 0 1 0 0 1 7. Чехия 0 0 1 -1 0 8. Еквадор 0 0 1 -1 0 9. Панама 0 0 1 -1 0 10. Сенегал 0 0 1 -2 0 11. Йордания 0 0 1 -2 0 12. Турция 0 0 1 -2 0

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.