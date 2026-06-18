Първият кръг приключи. Вижте класиранията в групите на Мондиал 2026
Какво се случва след първите 24 мача в САЩ, Канада и Мексико
Първият кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол вече е в историята!
Малко преди 7:00 ч. българско време бе изигран последният мач от тази фаза, а по-късно днес (18 юни) предстоят първите мачове от втория кръг.
Въпреки че тимовете изиграха по само един мач, в някои групи фаворитите са ясни. Вижте ги!
Класиране
Група "А"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Мексико
|1
|0
|0
|2
|3
|2.
|Южна Корея
|1
|0
|0
|1
|3
|3.
|Чехия
|0
|0
|1
|-1
|0
|4.
|ЮАР
|0
|0
|1
|-2
|0
Група "B"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Швейцария
|0
|1
|0
|0
|1
|2.
|Канада
|0
|1
|0
|0
|1
|3.
|Катар
|0
|1
|0
|0
|1
|4.
|Босна и Херцеговина
|0
|1
|0
|0
|1
Група "С"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Шотландия
|1
|0
|0
|1
|3
|2.
|Мароко
|0
|1
|0
|0
|1
|3.
|Бразилия
|0
|1
|0
|0
|1
|4.
|Хаити
|0
|0
|1
|-1
|0
Група "D"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|САЩ
|1
|0
|0
|3
|3
|2.
|Австралия
|1
|0
|0
|2
|3
|3.
|Турция
|0
|0
|1
|-2
|0
|4.
|Парагвай
|0
|0
|1
|-3
|0
Група "Е"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Германия
|1
|0
|0
|6
|3
|2.
|Кот д'Ивоар
|1
|0
|0
|1
|3
|3.
|Еквадор
|0
|0
|1
|-1
|0
|4.
|Кюрасао
|0
|0
|1
|-6
|0
Група "F"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Швеция
|1
|0
|0
|4
|3
|2.
|Япония
|0
|1
|0
|0
|1
|3.
|Нидерландия
|0
|1
|0
|0
|1
|4.
|Тунис
|0
|0
|1
|-4
|0
Група "G"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Нова Зеландия
|0
|1
|0
|0
|1
|2.
|Иран
|0
|1
|0
|0
|1
|3.
|Белгия
|0
|1
|0
|0
|1
|4.
|Египет
|0
|1
|0
|0
|1
Група "Н"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Уругвай
|0
|1
|0
|0
|1
|2.
|Саудитска Арабия
|0
|1
|0
|0
|1
|3.
|Испания
|0
|1
|0
|0
|1
|4.
|Кабо Верде
|0
|1
|0
|0
|1
Група "I"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Норвегия
|1
|0
|0
|3
|3
|2.
|Франция
|1
|0
|0
|2
|3
|3.
|Сенегал
|0
|0
|1
|-3
|0
|4.
|Ирак
|0
|0
|1
|-2
|0
Група "J"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Аржентина
|1
|0
|0
|3
|3
|2.
|Австрия
|1
|0
|0
|2
|3
|3.
|Йордания
|0
|0
|1
|-2
|0
|4.
|Алжир
|0
|0
|1
|-3
|0
Група "K"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Колумбия
|1
|0
|0
|2
|3
|2.
|ДР Конго
|0
|1
|0
|0
|1
|3.
|Португалия
|0
|1
|0
|0
|1
|4.
|Узбекистан
|0
|0
|1
|-2
|0
Група "L"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Англия
|1
|0
|0
|2
|3
|2.
|Гана
|1
|0
|0
|1
|3
|3.
|Панама
|0
|0
|1
|-1
|0
|4.
|Хърватия
|0
|0
|1
|-2
|0
Регламент
За първи път на Мондиала играят 48 отбора, което прави и регламентът различен.
Напред към 1/16-финалите продължават двата най-добри тима, както и осем от най-добрите трети.
В момента класирането между отборите на третите места е следното:
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Нидерландия
|0
|1
|0
|0
|1
|2.
|Бразилия
|0
|1
|0
|0
|1
|3.
|Белгия
|0
|1
|0
|0
|1
|4.
|Катар
|0
|1
|0
|0
|1
|5.
|Португалия
|0
|1
|0
|0
|1
|6.
|Испания
|0
|1
|0
|0
|1
|7.
|Чехия
|0
|0
|1
|-1
|0
|8.
|Еквадор
|0
|0
|1
|-1
|0
|9.
|Панама
|0
|0
|1
|-1
|0
|10.
|Сенегал
|0
|0
|1
|-2
|0
|11.
|Йордания
|0
|0
|1
|-2
|0
|12.
|Турция
|0
|0
|1
|-2
|0
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.