Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте отново: антифутболът на Парагвай и дузпата за Франция (ВИДЕО) “Петлите“ сразиха палача на Германия за четвъртфинал на Мондиал 2026

Франция се класира за четвъртфиналите на световното първенство, след като спечели с 1:0 срещу Парагвай във Филаделфия (САЩ).

"Петлите" доминираха срещу палача на Германия, а в герой се превърна капитанът Килиан Мбапе, който вкара от дузпа в 70'. Така той има вече 7 попадения, колкото и Лионел Меси на върха при реализаторите.

След като стана единственият тим, елиминирал Германия с дузпи на мондиал, Парагвай заложи на още от дефанзивната и груба игра. Стратегията сработи преди почивката - "петлите" нямаха точен удар към вратата на Орландо Хил.

Снимка: Reuters

Франция владееше топката в над 80% от времето и завърши 6 пъти повече подавания. Двубоят обаче стана едва третият в елиминации на световно първенство от 1966 г. насам без точен изстрел през първото полувреме.

Диктаторът Мбапе

Тази вечер ключова се оказа появата в игра на Дезире Дуе на мястото на Брадли Баркола. Крилото падна след съприкосновение с Диего Гомес в наказателното поле и в 69' французите получиха дузпа след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Зад топката застана Мбапе и не сбърка - 1:0. Така от Мондиал 2018 насам той има 11 попадения в елиминациите, което е повече от... Бразилия (10), Англия (10), Португалия (9) и Испания (4).

Невероятно, но факт: въпреки грубата си игра, парагвайците завършиха срещата без картон. "Гуараните" не го бяха правили на мондиал от мача с Нигерия през 1998 г. насам.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.