Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Португалия ще носи специални гривни в памет на Диого Жота Те са подарък от министър-председателя

Почти година измина от ужасяващата катастрофа, в която Диого Жота и брат му Андре загинаха.

Двамата футболисти продължават да бъдат в мислите не само на техните съотборници, но и на феновете по света.

Националният отбор на Португалия трогна всички, след като обяви, че играчите ще носят специални гривни по време на тренировките и мачовете на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

В памет на Жота

Аксесоарът е личен подарък от министър-председателя на Португалия - Луиш Монтенегро. На гривните са изписани имената на всички футболисти в състава на "мореплавателите", както и това на Диого Жота.

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Преди началото на Мондиала треньорът на Португалия Роберто Мартинес включи Жота в състава в знак на почит към вече покойния нападател.

За своята страна Жота отбеляза 14 гола в 49 мача и спечели Лигата на нациите само 2 седмици преди да загуби живота си.

"Историята е следната: когато отидохме на среща с министър-председателя, той ни предложи тази гривна. Тя има всички специфики, за да можем да играем на терена с нея. Премиерът ни даде възможност да изберем дали искаме да я използваме, или не, а също и как да я използваме. Приехме с много обич", сподели Витиня.

Португалия е в една група с Колумбия, ДР Конго и Узбекистан, а първият мач на "мореплавателите" е срещу африканската страна.

На 3 юли ще се навърши точно година от смъртта на Диого Жота и Андре Силва, които завинаги ще останат в сърцата на фенове, съотборници и семейство със светлината, която носиха на терена!