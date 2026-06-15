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Световно първенство по футбол 2026

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Португалия ще носи специални гривни в памет на Диого Жота

Те са подарък от министър-председателя

Португалия ще носи специални гривни в памет на Диого Жота
 

Почти година измина от ужасяващата катастрофа, в която Диого Жота и брат му Андре загинаха.

Двамата футболисти продължават да бъдат в мислите не само на техните съотборници, но и на феновете по света.

Националният отбор на Португалия трогна всички, след като обяви, че играчите ще носят специални гривни по време на тренировките и мачовете на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

В памет на Жота

Аксесоарът е личен подарък от министър-председателя на Португалия - Луиш Монтенегро. На гривните са изписани имената на всички футболисти в състава на "мореплавателите", както и това на Диого Жота

 
 
 
 
 
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Преди началото на Мондиала треньорът на Португалия Роберто Мартинес включи Жота в състава в знак на почит към вече покойния нападател. 

За своята страна Жота отбеляза 14 гола в 49 мача и спечели Лигата на нациите само 2 седмици преди да загуби живота си.

 

 

"Историята е следната: когато отидохме на среща с министър-председателя, той ни предложи тази гривна. Тя има всички специфики, за да можем да играем на терена с нея. Премиерът ни даде възможност да изберем дали искаме да я използваме, или не, а също и как да я използваме. Приехме с много обич", сподели Витиня.

Португалия е в една група с Колумбия, ДР Конго и Узбекистан, а първият мач на "мореплавателите" е срещу африканската страна.

На 3 юли ще се навърши точно година от смъртта на Диого Жота и Андре Силва, които завинаги ще останат в сърцата на фенове, съотборници и семейство със светлината, която носиха на терена!

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