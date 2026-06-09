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Световно първенство по футбол 2026

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btvsport.bg

"Няма да вървиш сам“: Писмото на съпругата на Диого Жота преди световното

Анди Робъртсън не сдържа сълзите си

 

Футболът е любов, страст и тъга... Футболът е щасти, екстаз, приятелство, спомени и... пак тъга.

В навечерието на Мондиал 2026 капитанът на Шотландия Анди Робъртсън получи писмо от Руте Кардозу – съпругата на покойния Диого Жота и майка на трите му деца.

Още след класирането за световното в Северна Америка - новото попълнение на Тотнъм и бивш ас на Ливърпул призна, че мислите му са били с неговия приятел и съотборник.

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„Не мога да спра да мисля за приятеля си Диого Жота. Говорихме много за това да отидем заедно на световното първенство, защото той пропусна последното с Португалия, а аз го пропуснах с Шотландия. Знам, че днес ще ме гледа и ще се усмихва“, сподели тогава капитанът на шотландците.

Няколко месеца по-късно дойде и отговорът

В трогателно писмо Руте разкри колко много е означавало приятелството между двамата за Диого. „Диого често говореше за теб. За приятелството, което изградихте, за битките, които водихте заедно, за предизвикателствата, за смеха, за разговорите за футбол и мечтите. Световното първенство беше една от тези мечти.“

Най-силните думи са запазени за края

„Когато стигнеш до този момент и си на световното първенство, няма да си там сам. Ще носиш и неговата мечта със себе си. И когато стъпиш на терена, знам, че няма да си единственият, който ще върви. Диого ще бъде с теб – в мислите ти, в стъпките ти, в сърцето ти.“

Писмото беше прочетено от Робъртсън пред камера на ФИФА, а емоциите не закъсняха. Шотландецът не успя да сдържи сълзите си.

„Не беше лесно да стигна до края. Ще помня това писмо до края на живота си. Диого винаги е там. Знам, че той ще бъде на първо място в мислите ми. Ще играя и за двамата“, каза развълнуваният защитник.

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