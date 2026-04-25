Истината за смъртта на Диого Жота най-накрая излиза наяве

Испанските власти официално сложиха край на разследването около смъртта на бившата звезда на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва, потвърждавайки, че няма основания за наказателно преследване по случая.

Фаталният инцидент

Трагедията се случи на 3 юли 2025 г. на магистрала A-52 в северна Испания, близо до Самора. Двамата пътуваха с Ламборджини, когато автомобилът напусна пътното платно по време на изпреварване. Според експертизите, причината е спукана гума, довела до загуба на контрол. След удар в разделителна мантинела автомобилът пламва, а инцидентът се оказва фатален и за двамата братя.

Решението на съда

Висшият съд на Кастилия и Леон е потвърдил, че не съществуват доказателства за престъпно поведение или чужда вина. Първоинстанционният съд в Пуебла де Санабрия вече е прекратил делото след анализ на техническите експертизи на Гражданската гвардия.

Снимка: Reuters

Според съдебното становище - няма основание за наказателно производство, но остава възможност за граждански иск от засегнатите страни.

Последните дни на Жота

Припомняме, че Жота се връщаше за предсезонна подготовка в Англия, след като бил посъветван да не лети заради медицинска процедура. Само седмици по-рано той спечели титлата във Висшата лига с Ливърпул и Лигата на нациите с националния отбор на Португалия.

Скръб, която обедини футбола

Снимка: Reuters

Смъртта на двамата братя предизвика огромна вълна от скръб в световния футбол. Ливърпул по-късно извади от употреба фланелката с номер 20 – символичен жест към играч, който остави ярка следа на „Анфийлд“.

Снимка: Instagram

Жота остави съпруга и три деца. Семейството му продължава да живее в Португалия, докато футболният свят продължава да почита паметта му.