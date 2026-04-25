bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Световен футбол

Истината за смъртта на Диого Жота най-накрая излиза наяве

Съдът се произнесе

Sky Sports

Испанските власти официално сложиха край на разследването около смъртта на бившата звезда на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва, потвърждавайки, че няма основания за наказателно преследване по случая.

Фаталният инцидент

Трагедията се случи на 3 юли 2025 г. на магистрала A-52 в северна Испания, близо до Самора. Двамата пътуваха с Ламборджини, когато автомобилът напусна пътното платно по време на изпреварване. Според експертизите, причината е спукана гума, довела до загуба на контрол. След удар в разделителна мантинела автомобилът пламва, а инцидентът се оказва фатален и за двамата братя.

Къде беше Роналдо, докато погребваха Жота?

Решението на съда

Висшият съд на Кастилия и Леон е потвърдил, че не съществуват доказателства за престъпно поведение или чужда вина. Първоинстанционният съд в Пуебла де Санабрия вече е прекратил делото след анализ на техническите експертизи на Гражданската гвардия.

Снимка: Reuters

Според съдебното становище - няма основание за наказателно производство, но остава възможност за граждански иск от засегнатите страни.

Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън

Последните дни на Жота

Припомняме, че Жота се връщаше за предсезонна подготовка в Англия, след като бил посъветван да не лети заради медицинска процедура. Само седмици по-рано той спечели титлата във Висшата лига с Ливърпул и Лигата на нациите с националния отбор на Португалия.

Скръб, която обедини футбола

Снимка: Reuters

Смъртта на двамата братя предизвика огромна вълна от скръб в световния футбол. Ливърпул по-късно извади от употреба фланелката с номер 20 – символичен жест към играч, който остави ярка следа на „Анфийлд“.

Снимка: Instagram

Жота остави съпруга и три деца. Семейството му продължава да живее в Португалия, докато футболният свят продължава да почита паметта му.

Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на
Тагове:

съд кола ливърпул Испания катастрофа португалия мантинела смърт виновни Андре Силва Диого Жота

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)
Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)

Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)
Реал Мадрид е панаир!

Реал Мадрид е панаир!
Дудова пребори корава шведка за европейски бронз

Дудова пребори корава шведка за европейски бронз

Последни новини

Виери проговори: насилие и разбита кола в нощта на скандала

Виери проговори: насилие и разбита кола в нощта на скандала
Реал Мадрид е панаир!

Реал Мадрид е панаир!
25 милиона на масата: битката за Гуардиола започва

25 милиона на масата: битката за Гуардиола започва
Кой ще триумфира в дерби №168?

Кой ще триумфира в дерби №168?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV