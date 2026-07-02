Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Последен танц за Кристиано или Модрич на Мондиал Краят на една ера Снимка: beIN SPORTS

Година след трагичната кончина на Диого Жота и брат му Андре Силва, световният футбол отново насочва поглед към една от най-емоционалните срещи на осминафиналите на световното първенство.

Срещата е повече от емоционална за Португалия, чийто отбор от началото на турнира носи специални гривни, посветени на него.

В същото време това може да бъде последният мач от Мондиал за две от най-големите легенди футбола – Кристиано Роналдо и Лука Модрич.

Снимка: Getty Images

Португалия срещу Хърватия: сбогуване на една епоха?

Португалия влиза в елиминациите след непобеден, но колеблив групов етап, в който записа една победа и две равенства. Загубените точки срещу ДР Конго и Колумбия изпратиха тима на Роберто Мартинес на второ място в групата.

Въпреки това „мореплавателите“ остават в серия от 23 мача с едва две загуби след Евро 2024, а историята им подсказва, че при подобни серии често стигат далеч в турнира.

Снимка: Getty Images

Хърватия отново доказва, че е отбор за големите моменти. След поражение с 2:4 от Англия на старта, тимът на Златко Далич се събра и победи Панама (1:0) и Гана (2:1), за да си осигури място в елиминациите.

Съставът е изграден около опитно ядро, което вече има финал от 2018 г. и бронз от 2022 г., и продължава да бъде фактор на световната сцена.

В исторически план Португалия има категорично предимство в сблъсъците – без загуба в официални мачове срещу Хърватия (5 победи и 1 равенство), а единственото поражение в общия баланс идва в приятелски срещи.

Снимка: Getty Images

Срещата в осминафиналите обаче надхвърля статистиката. Тя носи усещането за края на една ера – с възможното последно участие на Мондиал за Кристиано Роналдо и Лука Модрич, две фигури, белязали последните две десетилетия на световния футбол.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.