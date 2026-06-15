Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Преполовихме първия кръг: Испания срещу дебютант на Мондиал 2026 днес Гледайте още 4 мача тази вечер и през нощта на VOYO.BG Снимка: Reuters

Времето лети толкова бърза, когато е гарнирано с футбол от най-високо ниво!

Вече преполовихме първия кръг от груповата фаза на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, а днес (15 юни) предстоят още 4 мача! Своя път към титлата започва един от фаворитите - Испания.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Испания - Кабо Верде

"Ла фурия роха" мечтае за втора титла след тази от световното през 2010 г. и звездите в тима са предпоставка, че тя може да се случи именно този път.

Снимка: Reuters

Първото предизвикателство за европейския гранд е дебютантът Кабо Верде. Тимът от островната държава вече е герой за страната си, след като успя да си осигури мечтаната квота. Дали пък именно той няма препъне фаворитите?

Белгия - Египет

Доста непредвидим мач! Белгия винаги е бил тимът, който никой не трябва да подценява и го доказа на Мондиала в Русия, когато завърши трети. В Катар преди четири години обаче селекцията разочарова с ранно отпадане в групата.

Снимка: Reuters

"Фараоните" пък са водени от своя любим Мохамед Салах. Нападателят вече е в края на кариерата си и със сигурност иска да бъде запомнен с нещо велико на световно първенство!

Саудитска Арабия - Уругвай

Тук фаворит би трябвало да е южноамериканския тим, който има дълбоки традиции в световния футбол.

Снимка: Reuters

Само че в Саудитска Арабия със сигурност искат да зарадват и държавните ръководители, и себе си, а и бонусите за добро представяне си струват.

Иран - Нова Зеландия

Часове след като Иран и САЩ постигнаха разбирателство на политическата сцена, азиатският тим излиза за първия си мач от световното първенство.

Нова Зеландия пък ще трябва да се справя с напрегнатата ситуация в Сиатъл.

Снимка: Reuters

Ето и цялата програма за вечерта:

Испания - Кабо Верде, 15 юни, 19:00 ч.

Белгия - Египет, 15 юни, 22:00 ч.

Саудитска Арабия - Уругвай, 16 юни, 01:00 ч.

Иран - Нова Зеландия, 16 юни, 04:00 ч.