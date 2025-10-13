bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Треска за футбол: Кабо Верде спира работа заради решителния двубой за Мондиала
Когато всички пътища водят към стадиона
Националният стадион в Прая никога не е изглеждал по-готов. В 19:00 ч. днес (българско време) Кабо Верде приема Есватини в решителен мач от квалификациите за Мондиал 2026.

Ако „сините акули“ спечелят, ще се класират за първи път в историята си на световно първенство – и ще станат третият дебютант в турнира след Йордания и Узбекистан.

Град, който диша футбол

В столицата вече цари празнична атмосфера. По улиците се поставят допълнителни сергии за храна и напитки, а пред стария стадион се изгражда сцена за концерт с най-популярните артисти на страната.

Всички говорят само за едно – за историческата възможност техният малък архипелаг да се нареди сред футболните гиганти.

Обратът на съдбата

Начело на отбора е Педро Бубиста – бивш футболист на испанския Бадахос, който от 2020 г. води националния тим. Под негово ръководство Кабо Верде преживя истински подем – от разочароващо представяне в квалификациите за Купата на Африканските нации до един от най-успешните периоди в историята на страната.

Преди година „акулите“ завършиха на последно място в своята група за Купата на Африка, с едва една победа от осем мача. Днес същият този отбор е само на три точки от участие на Мондиал.

Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?

Голямата сила на Кабо Верде се крие в диаспората. Хиляди живеят извън страната - повече, отколкото на самите острови. В състава личат имена, родени в Нидерландия, Франция, Португалия, а дори и в Ирландия – като защитника Пико Лопес, който научил за повиквателната си чрез съобщение в LinkedIn, попаднало първоначално в папката му със спам.

Футбол сред хората

В навечерието на решителния двубой играчите посетиха пазарa в Сукупира – оживен квартал в Прая. Без охрана, без дистанция, само усмивки и пожелания от феновете.

Футболът тук не е просто спорт – той е символ на надежда и единство. Затова президентът на страната обяви „специален ден“ – работният ден приключи на обед, за да може всички да гледат мача.

Ако Кабо Верде успее, ще се превърне във втория най-малък по население отбор в историята, участвал на световно първенство – след Исландия през 2018 г. – и най-малкият по територия, изпреварвайки Тринидад и Тобаго от 2006 г.

За островите в Атлантика това би било не просто спортен успех, а доказателство, че мечтите нямат граници.

Шеф в БФС: Срам ни е. Можем да играем футбол! (ВИДЕО)
