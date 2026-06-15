Шоуто на звездите: Швеция наказа Тунис на Мондиал 2026
Александър Исак и Виктор Гьокереш блестят за скандинавците
Швеция впрегна звездите си Александър Исак и Виктор Гьокереш и се разправи с Тунис в първия мач на двата тима на Мондиал 2026.
Срещата от група "F" се игра в Мексико, а скандинавците победиха с 5:1 и показаха превъзходство на терена.
Тимът на Греъм Потър спечели трите точки благодарение на попадения на Ясин Аяри, Александър Исак, Виктор Гьокереш и Матиас Сванберг.
Почетното попадение за Тунис бе дело на Омар Рекик.
Първо полувреме
Цели 3 гола влязоха във вратите на стадиона в Гуадалупе, Мексико през първите 45 минути.
Скандинавците откриха още в 7-ата минута. Ясин Аяри бе точен след грешка в отбраната на Тунис и акция на звездата Виктор Гьокереш преди това.
Половин час след началото на мача Швеция удвои чрез другия си именит нападател - Александър Исак от Ливърпул. По този начин "жълто-сините" затвърдиха доминацията си на терена.
Все пад африканците също се отчетоха с попадение. В края на първата част Омар Рекик бе най-съобразителен на терена, за да прати всички в почивка при резултат 2:1.
Второ полувреме
Шведите продължиха да "натискат" и през втората част.
Това даде резулатат в 60-ата минута, когато двете звезди в тима показаха завиден синхрон.
Все пак Исак подаде, а шампионът на Англия с Арсенал Гьокереш прати топката във вратата.
В 84-ата минута Матиас Сванберг също вкара, но попадението първоначално бе отменено заради засада. При преразглеждане стана ясно, че голът е редовен и така резултатът стана 4:1.
В самият край на полувремето Ясим Аяри отново прати топката на вратата с топовен шут за крайното 5:1.
Какво следва?
В първия мач от групата по-рано Нидерландия и Япония завършиха 2:2.
Така Швеция води с 3 точки, а Тунис е на последно с 0 точки. Следващите мачове от четворката за Ниделралния - Швеция (20 юни, 20:00 ч.) и Тунис - Япония (21 юни, 7:00 ч.)
За шведите това е 13-о участие на световно първенство, като тимът има второ място от домашния шампионат през 1958 г.
Тунис участва за седми път, като тимът никога не е излизал от групите.