Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шоуто на звездите: Швеция наказа Тунис на Мондиал 2026 Александър Исак и Виктор Гьокереш блестят за скандинавците Снимка: Reuters

Швеция впрегна звездите си Александър Исак и Виктор Гьокереш и се разправи с Тунис в първия мач на двата тима на Мондиал 2026.

Срещата от група "F" се игра в Мексико, а скандинавците победиха с 5:1 и показаха превъзходство на терена.

Тимът на Греъм Потър спечели трите точки благодарение на попадения на Ясин Аяри, Александър Исак, Виктор Гьокереш и Матиас Сванберг.

Почетното попадение за Тунис бе дело на Омар Рекик.

Първо полувреме

Цели 3 гола влязоха във вратите на стадиона в Гуадалупе, Мексико през първите 45 минути.

Скандинавците откриха още в 7-ата минута. Ясин Аяри бе точен след грешка в отбраната на Тунис и акция на звездата Виктор Гьокереш преди това.

Половин час след началото на мача Швеция удвои чрез другия си именит нападател - Александър Исак от Ливърпул. По този начин "жълто-сините" затвърдиха доминацията си на терена.

Снимка: Reuters

Все пад африканците също се отчетоха с попадение. В края на първата част Омар Рекик бе най-съобразителен на терена, за да прати всички в почивка при резултат 2:1.

Второ полувреме

Шведите продължиха да "натискат" и през втората част.

Това даде резулатат в 60-ата минута, когато двете звезди в тима показаха завиден синхрон.

Все пак Исак подаде, а шампионът на Англия с Арсенал Гьокереш прати топката във вратата.

Снимка: Reuters

В 84-ата минута Матиас Сванберг също вкара, но попадението първоначално бе отменено заради засада. При преразглеждане стана ясно, че голът е редовен и така резултатът стана 4:1.

В самият край на полувремето Ясим Аяри отново прати топката на вратата с топовен шут за крайното 5:1.

Какво следва?

В първия мач от групата по-рано Нидерландия и Япония завършиха 2:2.

Така Швеция води с 3 точки, а Тунис е на последно с 0 точки. Следващите мачове от четворката за Ниделралния - Швеция (20 юни, 20:00 ч.) и Тунис - Япония (21 юни, 7:00 ч.)

За шведите това е 13-о участие на световно първенство, като тимът има второ място от домашния шампионат през 1958 г.

Тунис участва за седми път, като тимът никога не е излизал от групите.