Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Признаха за съдийска грешка в полза на Аржентина на Мондиал 2026 След намеса на организацията, определяща правилата във футбола

Признаха за съдийска грешка в полза на Аржентина на Мондиал 2026! Организацията, определяща правилата във футбола - Международният борд на футболните асоциации (IFAB), взе отношение по едно от най-дискусионните решения на световното първенство.

В официална бележка бордът потвърди, че изгонването на Бреел Емболо от Швейцария в четвъртфинала срещу "Албиселесте" е било грешно.

Причината: португалският рефер и екипът му не са спазили актуалните разпоредби.

Спорният момент

Ситуацията се разви в 72', при резултат 1:1. Тогава Емболо получи втори жълт картон за симулация, като решението беше взето след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Първоначално реферът бе показал жълт картон на Леандро Паредес за фал срещу Емболо. Впоследствие санкционира Емболо за опит да измама.

Какво обаче гласят актуалните директиви на IFAB? "Жълт картон, който не е втори жълт картон, може да бъде преразгледан само за идентифициране на играча, извършил нарушението; самото нарушение не може да бъде преразглеждано/променяно", пише в разпоредбите.

Това означава, че системата не е имала правомощията да променя вида на нарушението. Следователно Емболо е бил изгонен неправомерно.

Червеният картон за Емболо наля масло в огъня на обвиненията, че ФИФА помага на Аржентина. Тимът, воден от 8-кратния носител на "Златната топка" Лионел Меси, в крайна сметка стигна до финала. В него обаче аржентинците бяха надиграни и детронирани след продължения.