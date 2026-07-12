Аржентина оцеля! Лео Меси и компания се справиха с 10 от Швейцария на световното
Тимът от Южна Америка е последният полуфиналист на Мондиала
Трудно и с два гола в продълженията Аржентина си осигури участие на полуфинал на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!
Лионел Меси и компания победиха Швейцария с 3:1 и така се присъединиха към битката за титлата, в която са още Франция, Испания и Англия.
Този път голямата звезда на аржентинците не се отличи с гол, а с асистенции, а техните съперници заслужават уважение за начина, по който се бранеха, въпреки че от 70-ата минута играха с човек по-малко.
Мачът
Голът за Аржентина падна в 10-ата минута. Тогава пред вратата на Швейцария се занизаха няколко положения и се стигна до корнер.
По традиция Лионел Меси изпълни ъгловия удар, а Алексис Мак Алистър откри резултата с глава.
Стреснати от развоя, швейцарците опитаха няколко пъти да изравнят до края на първата част, но без да създават особено опасни положения.
Второто полувреме започна с нов натиск на европейския тим и логичното се случи в 68-ата минута. След като Емилиано Мартинес запази вратата си при няколко опита на швейцарците да вкарат, вратарят на Аржентина бе безпомощен при силния шут на Дан Ндой.
Веднага след гола Швейцария остана с 10-души на терена след втори жълт картон на Емболо. Той бе изгонен заради симулация, след като реферът преразгледа ситуацията в средата на терена по препоръка на VAR бригадата.
До края на редовното време срещата протече под натиска на Аржентина, като Меси и компания изтърваха редица положения.
Все още актуалните световни шампиони продължиха в същото темпо и в продълженията. Швейцарците се бранеха добре, но логичното се случи в 110-ата минута.
Тогава Хулиан Алварес даде ново предимство на Аржентина с красив гол от далечно разстояние на Хулиан Алварес - негов първи в настоящия Мондиал и пети на световни първенства.
Точка на спора сложи Лаутаро Мартинес, който вкара за 3:1.
Какво следва?
Аржентина продължава мечтата си да повтори триумфа си отпреди 4 години.
Ако успеят, южноамериканците ще се превърнат в третия тим, който е защитавал титлата си. Италия прави това през 1934 и 1938 г., а Бразилия - през 1958 и 1962 г.
Това е седми път, в който Аржентина е на полуфинал на световно. Тимът има три титли.
Швейцария пък изравни най-доброто си представяне на световни първенства - четвъртфиналите от 1934, 1938 и 1954 г.
За полуфиналите се класират четирите най-добри тима, според ранглистата на ФИФА. Те бяха и своеобразни водачи в схемата на световното - Франция, Аржентина, Испания, Англия.
Аржентина ще играе срещу Англия.
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