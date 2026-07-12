Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Аржентина оцеля! Лео Меси и компания се справиха с 10 от Швейцария на световното Тимът от Южна Америка е последният полуфиналист на Мондиала Снимка: Reuters

Трудно и с два гола в продълженията Аржентина си осигури участие на полуфинал на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!



Лионел Меси и компания победиха Швейцария с 3:1 и така се присъединиха към битката за титлата, в която са още Франция, Испания и Англия.



Този път голямата звезда на аржентинците не се отличи с гол, а с асистенции, а техните съперници заслужават уважение за начина, по който се бранеха, въпреки че от 70-ата минута играха с човек по-малко.

Мачът

Голът за Аржентина падна в 10-ата минута. Тогава пред вратата на Швейцария се занизаха няколко положения и се стигна до корнер.

По традиция Лионел Меси изпълни ъгловия удар, а Алексис Мак Алистър откри резултата с глава.

Снимка: Reuters

Стреснати от развоя, швейцарците опитаха няколко пъти да изравнят до края на първата част, но без да създават особено опасни положения.

Второто полувреме започна с нов натиск на европейския тим и логичното се случи в 68-ата минута. След като Емилиано Мартинес запази вратата си при няколко опита на швейцарците да вкарат, вратарят на Аржентина бе безпомощен при силния шут на Дан Ндой.

Снимка: Reuters

Веднага след гола Швейцария остана с 10-души на терена след втори жълт картон на Емболо. Той бе изгонен заради симулация, след като реферът преразгледа ситуацията в средата на терена по препоръка на VAR бригадата.

До края на редовното време срещата протече под натиска на Аржентина, като Меси и компания изтърваха редица положения.

Снимка: Reuters

Все още актуалните световни шампиони продължиха в същото темпо и в продълженията. Швейцарците се бранеха добре, но логичното се случи в 110-ата минута.

Тогава Хулиан Алварес даде ново предимство на Аржентина с красив гол от далечно разстояние на Хулиан Алварес - негов първи в настоящия Мондиал и пети на световни първенства.

Точка на спора сложи Лаутаро Мартинес, който вкара за 3:1.

Снимка: Reuters

Какво следва?

Аржентина продължава мечтата си да повтори триумфа си отпреди 4 години.

Ако успеят, южноамериканците ще се превърнат в третия тим, който е защитавал титлата си. Италия прави това през 1934 и 1938 г., а Бразилия - през 1958 и 1962 г.

Това е седми път, в който Аржентина е на полуфинал на световно. Тимът има три титли.

Снимка: Reuters

Швейцария пък изравни най-доброто си представяне на световни първенства - четвъртфиналите от 1934, 1938 и 1954 г.

За полуфиналите се класират четирите най-добри тима, според ранглистата на ФИФА. Те бяха и своеобразни водачи в схемата на световното - Франция, Аржентина, Испания, Англия.

Аржентина ще играе срещу Англия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.