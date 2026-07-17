Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Просто утеха? Залогът на Франция - Англия не е само третото място Или какво прави така наречения малък финал на Мондиал 2026 толкова специален?

Макар да останаха на крачка от големия финал, Франция и Англия ще излязат в битка за бронзовите медали – среща, която крие редица любопитни истории, рекорди и емоционални моменти.

Двата отбора вече имат три срещи на световни първенства, като Англия води с 2-1 победи. "Трите лъва" обаче ще трябва да се преборят и с неприятна традиция – те са играли два пъти мач за третото място и са загубили и двата. Победа сега би донесла първи бронзов медал в историята на Англия и най-доброто класиране на тима след световната титла през 1966 г.

За Франция това ще бъде четвърти двубой за бронзовите отличия. "Петлите" печелят третото място през 1958 и 1986 г., а през 1982 г. отстъпват в малкия финал. Любопитното е, че и в трите си досегашни мача за бронз французите отбелязват поне по два гола.

Индивидуални цели

Срещата ще бъде и емоционален финал на една епоха. След 14 години начело на националния отбор Дидие Дешан ще се раздели с поста си. Световният шампион от 2018 г. се превърна в най-успешния селекционер в историята на Франция, като записа 121 победи и впечатляваща успеваемост на световни първенства.

На терена ще има и индивидуални цели. Капитанът Килиан Мбапе преследва рекорд за най-много голове на световни първенства, а Майкъл Олисе е лидер по асистенции на турнира с пет и е само на една от рекордното постижение на Пеле от Мондиал 1970.

Рекордът на Гари Линекер

В състава на Англия Хари Кейн и Джуд Белингам също имат възможност да останат в историята. И двамата са с по шест попадения на настоящото първенство и при още един гол ще подобрят рекорда на Гари Линекер за най-много голове, отбелязани от английски футболист в рамките на едно световно първенство.

Макар мечтата за титлата вече да е останала в миналото, Франция и Англия имат достатъчно причини да излязат пределно мотивирани. За единия отбор това е шанс да изпрати достойно своя легендарен селекционер, а за другия – да сложи край на дългогодишно проклятие и да се прибере с първите си бронзови медали от световно първенство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.