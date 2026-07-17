Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Разочаровани и немотивирани: Франция и Англия в мач, който „никой не иска да играе“ Последният мач на Дешан преди да предаде поста на Зидан Снимка: Reuters

Франция и Англия мечтаеха за финал, но вместо това ще спорят за третото място в събота в Маями. След тежката загуба от Испания на полуфинала настроението във френския лагер е потиснато, а мотивацията – ниска.

Според L'Equipe френските национали трудно приемат разочарованието. „Никой не иска да излиза на терена“, споделя източник пред изданието. Играчите са пристигнали на световното първенство с амбиция за титлата и приемат мача за бронза като нежелана утеха.

Сходни настроения има и в английския лагер. След загубата от Аржентина селекционерът Томас Тухел призна: „Никой не иска да играе, защото искахме да сме на финала. Но сме професионалисти и трябва да приемем ситуацията.“

След поражението от Испания част от френските футболисти дори прегледали отново мача през нощта, опитвайки се да разберат причините за срива. Въпреки разочарованието, Дидие Дешан трябва да намери начин да мотивира отбора за последния си официален мач начело на Франция, преди да предаде поста на Зинедин Зидан.

Очаква се шанс да получат футболисти с по-малко игрово време като Аклиуш и Заир-Емери, както и Черки, Густо и Конате. Килиан Мбапе също остава мотивиран – както от съревнованието с Лионел Меси, така и от възможността да подобри голмайсторски рекорд на световни първенства.

За Франция залогът вече не е титлата, а достойно сбогуване с ерата на Дешан и място на подиума.

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