Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Расизъм: Какво каза сръбска легенда за концентрацията на чернокожите на световното? Раде Богданович трябваше да се извинява

Сърбия може да гледа световното първенство по футбол от вкъщи, но един от най-големите скандали за Мондиала е свързан със западната ни съседка!

В центъра му е Раде Богданович - бивш национал на страната и човек без цензура на изказванията, който е чест гост на студиата на държавната телевизия.

След мача между Белгия и Иран, завършил изненадващо 0:0, сърбинът направи коментар, който отекна по цял свят.

Концентрацията

Богданович коментира червения картон на Натан Нгой от Белгия, който остави тима с 10 човека на терена още в 66-ата минута, а след това европейският фаворит не успя да вземе трите точки.

Снимка: Reuters

"На това ниво да си последен в защитата, да имаш топката в краката си, да искаш да я ритнеш, но да си изкараш червен картон... Не съм расист, но винаги съм казвал, че чернокожите не могат да държат концентрация 60-80 минути", каза той.

"Играл съм с такива. Понякога трябваше да ги пазим, за да не правят грешки", допълни Богданович пред сащисания поглед на водещия.

Изказването му обиколи света бързо и бе порицано от медии като "Индипендънт", "Сън", "Гардиън".

Преди следващия мач Богданович поднесе извинения: "Искрено съжалявам за изказването, което направих за чернокожите футболисти".

Скандалите

Бившият национал на Югославия, който игра в сръбския Железничар, Атлетико Мадрид и Вердер Бремен, както и в клубове от Южна Корея, Япония, Обединените арабски емирства, е известен със своя остър език и често си навлича гнева с изказвания.

Негова е тезата, че отношенията с леките жени са провалили повече кариери от скъсаните кръстни връзки.

Преди световното пък обяви, че участието на 41-годишният Кристиано Роналдо е... позор. "Той едва върви. Бутан е от спонсорите и от федерацията заради името си. Не е готов. Мен би ме било срам да играя в такава форма".

От години Богданович повтаря, че мястото в сръбския национален отбор се купува, но на е споделил конкретни имена на футболисти, които са си платили.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.