Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Война без победител: Белгия - Иран 0:0 Червен картон и отменен гол в Калифорния Снимка: Reuters

Белгия и Иран завършиха 0:0 в зрелище в Ингълууд на стадион „Со-Фай“.

Персите започнаха по-активно да търси попадение и в 25' Мехди Тареми вкарва гол след пряк свободен удар. Радостта на иранците обаче бе кратка – след намеса на VAR съдията отменя попадението заради засада, което запазва резултата непроменен.

Мачът остава оспорван и напрегнат, като ключов момент настъпва в 66'. Белгийският защитник Натан Нгой бе изгонен и остави отбора си с човек по-малко.

Около мача се открои и интересна статистика – Иран излезе с най-възрастния титулярен състав в историята на световните първенства. Средната възраст на отбора е 32 години и 181 дни, според Opta. Това подобрява предишния рекорд на Германия от 1998 г., когато тимът е бил със средна възраст 32 години и 334 дни в мач срещу Иран.

Снимка: Reuters

Така срещата се запомня едновременно с драматични съдийски решения, червен картон за Белгия и историческо статистическо постижение за Иран, като всичко това се случва в рамките на втория кръг на турнира.

Иран и Белгия са начело в класирането на Група G с по две точки, а Египет и Нова Зеландия, които играят по-късно, имат по една.

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