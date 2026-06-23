Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Не го отписвайте! И Кристиано Роналдо подкара рекордите Португалската икона възкръсна с два гола за 5:0 над Узбекистан

След жестоките критики и провала срещу ДР Конго - Кристиано Роналдо се завърна с гръм и трясък на Мондиал 2026. Той се разписа два пъти за победата на Португалия с 5:0 над Узбекистан.

Така 41-годишната суперзвезда последва Лионел Меси и счупи няколко рекорда накуп. Първо - той стана единственият футболист, вкарвал на шест световни първенства.

HISTORY-MAKER!



Cristiano Ronaldo is the first player to score in six different World Cups pic.twitter.com/jBRxgAg4N1 — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026

Второ - задмина Еузебио (9 гола в 6 мача) в класацията на реализаторите за Португалия. Кристиано има вече 10 попадения (в 24 мача) на мондиали.

Трето - Роналдо е най-възрастният с два гола в един мач. Но все още отстъпва на камерунската легенда Роже Мила, който бележи на 42 години.

Не на последно място - петкратният носител на "Златната топка" прекъсна серията от 10 мача без попадение на голям турнир.

А за статистиката - срещу Узбекистан в Хюстън точни бяха още Нуно Мендеш и Рафаел Леао, а Хусанов си отбеляза автогол.

Португалия поведе в групата с точка преднина пред Колумбия и с три пред ДР Конго. Предстои сблъсък с колумбийците на 28 юни.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.