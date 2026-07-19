Роналдо и Роналдиньо докараха Мадона за шоуто на почивката
Тед Ласо пусна в игра Джъстин Бийбър
Първото по рода си шоу на почивката на финал на мондиал включи някои от най-големите звезди на музикалния бизнес, не липсваха и изненади.
То започна с изпълнение на поп иконата Мадона, който се появи на бъги, карано от Роналдо и Роналдиньо.
На МетЛайф Стейдиъм в Ню Джърси, в паузата на Испания - Аржентина, прозвуча още класиката на The White Stripes "Seven Nation Army" с участието на мъпетите. Към тях беше добавен клип на Арлинг Холанд и неговите съотборници, които гребат.
На преден план излезе актьорът Джейсън Судейкис в ролята на Тед Ласо от едноизменния сериал. Треньорът даде последни инструкции и пусна в игра Джъстин Бийбър, а канадската звезда изпя "Everything Hallelujah".
Мини спектакълът завърши с появата на Шакира, която изпълни химна на Мондиал 2026 - "Dai Dai".
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