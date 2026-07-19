Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роналдо и Роналдиньо докараха Мадона за шоуто на почивката Тед Ласо пусна в игра Джъстин Бийбър

Първото по рода си шоу на почивката на финал на мондиал включи някои от най-големите звезди на музикалния бизнес, не липсваха и изненади.

То започна с изпълнение на поп иконата Мадона, който се появи на бъги, карано от Роналдо и Роналдиньо.

На МетЛайф Стейдиъм в Ню Джърси, в паузата на Испания - Аржентина, прозвуча още класиката на The White Stripes "Seven Nation Army" с участието на мъпетите. Към тях беше добавен клип на Арлинг Холанд и неговите съотборници, които гребат.

На преден план излезе актьорът Джейсън Судейкис в ролята на Тед Ласо от едноизменния сериал. Треньорът даде последни инструкции и пусна в игра Джъстин Бийбър, а канадската звезда изпя "Everything Hallelujah".

Мини спектакълът завърши с появата на Шакира, която изпълни химна на Мондиал 2026 - "Dai Dai".

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.