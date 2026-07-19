Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Финалът на Мондиал 2026 - Испания срещу Аржентина Следете с нас битката за световната титла

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ИСПАНИЯ: 1. Унай Симон, 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея, 8. Фабиан Руис, 16. Родри, 11. Дани Олмо, 19. Ламин Ямал, 15. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал

АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес, 4. Гонсало Монтиел, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таяфико, 7. Родриго Де Пол, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър, 11. Нико Гонсалес, 9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси

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Най-силната защита срещу най-мощната атака. Испания срещу Аржентина. Ламин Ямал срещу Лионел Меси. Обещаващото бъдеще срещу бляскавата легенда.

Време е за финала на 23-ото световно първенство по футбол. Мондиал 2026 беше най-дългият, най-масовият и най-технологичният.

Арена на сблъсъка за най-престижния трофей е ст. МетЛайф в Ню Джърси (САЩ).

"Ла Фурия Роха" преследва втората си световна титла и първа от 2010 г. насам, докато Аржентина посяга към четвърто злато и втори пореден триумф, водена от 8-кратния носител на "Златната топка" и свой капитан Меси.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.