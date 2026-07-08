Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация По колко тичат съдиите на Мондиал 2026? Често реферите покриват по-голяма дистанция дори от футболистите...

Главните рефери на световното първенство по футбол тичат по време на мачовете колкото много от футболистите. И дори повече от някои играчи.

От Съдийската комисия на ФИФА разкриха, че средно един арбитър пробягва между 12 и 13 километра.

"Феновете основно се фокусират върху представянето на любимите си отбори или на големите звезди, но когато изходът от дадена среща зависи от решение, взето за част от секундата в последните минути, от съдията се очаква да бъде на правилното място в правилния момент", посочва "Ройтерс".

"Това не е никак лека задача, когато трябва да се бориш с всичко – от влажността в Маями до изтощителната за белите дробове надморска височина в Мексико Сити. Натоварванията, интензитетът на срещите е нова реалност, която промени начина, по който световната централа подготвя съдиите за най-голямата сцена в спорта."

Елитна подготовка

"Подготовката на съдиите за световното първенство започна преди почти четири години", обясниха от ФИФА. И реално тя наподобява тази на елитните спортисти.

Съдиите са преминали през многократни физически тестове, а тренировките са се засилили значително през шестте месеца преди турнира.

Шеф на Съдийската комисия на световната централа е Пиоерлуиджи Колина, който заема позицията от 2017 г. Той поддържа активно този начин на работа и последващ подбор на съдиите.

Но предизвикателството се простира далеч отвъд дистанциите, които реферите покриват. Има срещи в горещи климатични зони, както и двубои на 2200 метра надморска височина в Мексико. А дългите полети, смяната на часови зони и безмилостните температури създават изисквания, наподобяващи състезание за издръжливост.

Сила, скорост, спринт

ФИФА подчертава, че поуките от световното клубно първенство през 2025 г. в САЩ са се оказали безценни при подготовката на съдиите за "топлина, влажност, а също и различни часови зони".

Съдиите на най-високо ниво тренират издръжливост, сила, скорост, ловкост и спринт, често чрез симулации, наподобяващи реален мач, докато експерти по физическата подготовка наблюдават внимателно всеки спринт, сърдечен ритъм и цикъл на възстановяване.

Целта е проста: да са готови да реагират във всеки решаващ момент, преди да възникне спорна ситуация. Затова и политиката на ФИФА е елементарна – да направи съдиите максимално близко като подготовка до нивото на футболистите.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.