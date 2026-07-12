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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Първият гол на Англия срещу Норвегия на Мондиала бил нередовен?

Вижда се докосване до кабела на камерата над терена

Първият гол на Англия срещу Норвегия на Мондиала бил нередовен?
 Снимка: Reuters

Англия е един от полуфиналистите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, след като преди часове победи голямата изненада Норвегия с 2:1.

"Трите лъва" се класираха за следващата фаза на Мондиала с два гола на Джуд Белингам, които донесоха пълния обрат срещу скандинавците.

Остана обаче съмнение за редовността на първото попадение, а от ФИФА дори се наложи да дадат обяснения.

Кабелът

На повторения се вижда, че при връщането в игра на топката от страна на вратаря на Англия Джордан Пикфорд, тя докосва един от кабелите, с които е закрепена така наречената камера-паяк, която снима над терена.

Въпреки това съдията не бе сигнализиран и не спря играта.

Снимка: Reuters

Правилата на ФИФА гласят, че, при контакт с оборудване в полза на атакуващия тим, играта трябва да спре.

Остава съмнение, че ситуацията е била подмината, както от съдиите на терена, така и от отговорните за VAR, които трябва да следят.

Няма пик

От ФИФА заявиха, че са направили разследване и не са установили докосване.

За такова не е индикирал чипът в топката, който отбелязва играта с нея с пикове и спадове.

Снимка: Reuters

"Преди гола на Англия в 45+2 минута срещу Норвегия, сензорът не показа пик в „пулса на топката“, докато е била във въздуха, и следователно няма доказателства, че топката е докоснала кабела и е променила движението си", е официалната позиция на ФИФА.

Чипът влезе в употреба в друг мач от Мондиала, когато Португалия отстрани Хърватия на 1/16-финал, а гол за 2:2 на балканския тим бе отменен заради засада. Именно чипът отчете докосването на топката.

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