Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Първият гол на Англия срещу Норвегия на Мондиала бил нередовен? Вижда се докосване до кабела на камерата над терена Снимка: Reuters

Англия е един от полуфиналистите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, след като преди часове победи голямата изненада Норвегия с 2:1.

"Трите лъва" се класираха за следващата фаза на Мондиала с два гола на Джуд Белингам, които донесоха пълния обрат срещу скандинавците.

Остана обаче съмнение за редовността на първото попадение, а от ФИФА дори се наложи да дадат обяснения.

Кабелът

На повторения се вижда, че при връщането в игра на топката от страна на вратаря на Англия Джордан Пикфорд, тя докосва един от кабелите, с които е закрепена така наречената камера-паяк, която снима над терена.

Въпреки това съдията не бе сигнализиран и не спря играта.

Снимка: Reuters

Правилата на ФИФА гласят, че, при контакт с оборудване в полза на атакуващия тим, играта трябва да спре.

Остава съмнение, че ситуацията е била подмината, както от съдиите на терена, така и от отговорните за VAR, които трябва да следят.

Няма пик

От ФИФА заявиха, че са направили разследване и не са установили докосване.

За такова не е индикирал чипът в топката, който отбелязва играта с нея с пикове и спадове.

Снимка: Reuters

"Преди гола на Англия в 45+2 минута срещу Норвегия, сензорът не показа пик в „пулса на топката“, докато е била във въздуха, и следователно няма доказателства, че топката е докоснала кабела и е променила движението си", е официалната позиция на ФИФА.

Чипът влезе в употреба в друг мач от Мондиала, когато Португалия отстрани Хърватия на 1/16-финал, а гол за 2:2 на балканския тим бе отменен заради засада. Именно чипът отчете докосването на топката.

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