Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Валери Генов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сълзи и сбъдната мечта! Ето кой ще свири финала на Мондиал 2026 Славко Винчич не сдържа емоциите си, след като получи най-голямото признание в кариерата си

Славко Винчич ще бъде главен съдия на големия финал на световното първенство между Испания и Аржентина – мачът, за който мечтае всеки рефер. Новината предизвика силни емоции у 46-годишния словенец, който дори се разплака, когато разбра, че именно той ще ръководи най-важния двубой във футбола.

"Първоначално бях шокиран. После дойде радостта. А след това започнах да треперя. Това е огромна чест. Всеки съдия мечтае да свири финал на световно първенство", призна Винчич.

За словенеца това почти сигурно е последното участие на Мондиал. След 19 години като международен съдия и повече от 512 официални мача зад гърба си той достига върха на професията.

Винчич ще стане 17-ият европейски съдия, получил наряд за финал на световно първенство. За първи път от 48 години насам два поредни финала ще бъдат поверени на европейски арбитри, след като през 2022 г. решителния мач ръководеше полякът Шимон Марчиняк.

Напълно заслужено

Президентът на Словенската футболна федерация Раденко Миятович не скри радостта си.

"Новината ме изненада, но не беше неочаквана. Славко от години е сред най-добрите европейски съдии. Всички мачове, които ръководи на това световно първенство, бяха на изключително високо ниво. Фактът, че не получи четвъртфинал, подсказваше, че ФИФА го пази за един от двата най-важни мача – финала или срещата за третото място", заяви той.

Миятович разказва, че е научил новината посред нощ.

"Бях изключително щастлив. Славко заслужава това не само заради качествата си като съдия, но и заради човека, който е. Начинът, по който изгради кариерата си, го доведе точно дотук."

Мисията: Испания срещу Аржентина

Според президента на федерацията, словенецът е изправен пред едно от най-трудните изпитания в съдийската професия.

"Испания и Аржентина играят съвсем различен футбол. Испанците разчитат на специфичен стил на игра и разполагат с изключителни индивидуалности. Аржентина е типичен южноамерикански отбор – агресивен, борбен и също с лицето на световния футбол от години. Това ще бъде много сложен мач, но съм убеден, че Славко ще се справи."

Миятович е категоричен, че най-важното преди подобен двубой е съдията да се откъсне от всичко извън терена.

"Емоциите са огромни. Финал на световно първенство се случва веднъж в живота. Най-доброто решение е да се изолира максимално, да прекъсне контактите с външния свят и да се концентрира изцяло върху подготовката – да анализира играта на двата отбора, поведението на футболистите и да избере правилния подход. Но във финал всичко може да се промени за секунди и съдията трябва постоянно да се адаптира."

От финал до финал

Назначението е логичният връх в кариерата на Винчич. Преди две години той ръководи финала на Шампионската лига между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, а сега получава най-престижния наряд във футбола.

Пътят му обаче не е бил без препятствия. През 2020 г. словенецът попадна в неприятна ситуация, след като присъства на частно парти в босненския град Биелина. Полицията проведе мащабна акция срещу незаконна дейност, а Винчич беше задържан за разпит заедно с останалите присъстващи. Впоследствие стана ясно, че няма никаква връзка със случая и беше освободен без обвинения.

Живот след футбола

След края на съдийската си кариера Винчич няма да остане без работа. Още от 2007 г., когато започва да ръководи международни срещи, той е изпълнителен директор на компания, специализирана в изграждането на метални инсталации, промишлени конструкции и съоръжения за заводи и рафинерии.

Преди това обаче го очаква най-важният мач в живота му – финалът на световното първенство, където всяко негово решение ще бъде наблюдавано от милиарди зрители по света.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.