НА ЖИВО: Нидерландия - Япония 2:2

90+6' - Край на мача.
90' - 6 минути добавено време.
89' - ГООООООООООООЛ! Даичи Камада изравнява - 2:2!
64' - ГООООООООООООЛ! 2:1 за "лалетата"! Съмървил бележи.
57' - ГООООООООООООЛ! 1:1! Кейто Накамура изравни с далечен изстрел.
51' - ГООООООООООООЛ! 1:0 за Нидерландия. Капитанът Върджил ван Дайк е точен с глава след центриране на съотборника си в Ливърпул - Райън Гравенберх.
46' - Начало на второто полувреме.
45+4' - Край на първата част.
45' - 3 минути е добавеното време.
34' - Първата голова възможност създадоха нидерландците. Дониел Мален от "лалетата" стреля с глава след ъглов удар, но стражът Зион Сузуки се намеси.
1' - Начало на двубоя.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.
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Нидерландия: 1. Барт Вербруген, 6. Ян Пол ван Хеке, 4. Върджил ван Дайк, 15. Мики ван де Вен, 22. Дензъл Дъмфрис, 14. Тижани Райндерс, 8. Райън Гравенберх, 21. Френки де Йонг, 24. Крисенсио Съмървил, 11. Коди Гакпо, 18. Дониел Мален
Япония: 1. Зион Сузуки, 21. Хироки Ито, 3. Шого Танигучи, 16. Цуйоши Уатанабе, 13. Кейто Накамура, 24. Каишу Сано, 15. Даичи Камада, 10. Рицу Доан, 11. Даизен Маеда, 8. Такефуса Кубо, 18. Аясе Уеда