Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Нидерландия - Япония 2:2 Следете с нас двубоя от Мондиал 2026

90+6' - Край на мача.

90' - 6 минути добавено време.

Снимка: Reuters

89' - ГООООООООООООЛ! Даичи Камада изравнява - 2:2!

64' - ГООООООООООООЛ! 2:1 за "лалетата"! Съмървил бележи.

57' - ГООООООООООООЛ! 1:1! Кейто Накамура изравни с далечен изстрел.

Снимка: Reuters

51' - ГООООООООООООЛ! 1:0 за Нидерландия. Капитанът Върджил ван Дайк е точен с глава след центриране на съотборника си в Ливърпул - Райън Гравенберх.

Снимка: Reuters

46' - Начало на второто полувреме.

45+4' - Край на първата част.

45' - 3 минути е добавеното време.

34' - Първата голова възможност създадоха нидерландците. Дониел Мален от "лалетата" стреля с глава след ъглов удар, но стражът Зион Сузуки се намеси.

1' - Начало на двубоя.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Снимка: Reuters

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Нидерландия: 1. Барт Вербруген, 6. Ян Пол ван Хеке, 4. Върджил ван Дайк, 15. Мики ван де Вен, 22. Дензъл Дъмфрис, 14. Тижани Райндерс, 8. Райън Гравенберх, 21. Френки де Йонг, 24. Крисенсио Съмървил, 11. Коди Гакпо, 18. Дониел Мален

Япония: 1. Зион Сузуки, 21. Хироки Ито, 3. Шого Танигучи, 16. Цуйоши Уатанабе, 13. Кейто Накамура, 24. Каишу Сано, 15. Даичи Камада, 10. Рицу Доан, 11. Даизен Маеда, 8. Такефуса Кубо, 18. Аясе Уеда