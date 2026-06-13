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Световно първенство по футбол 2026

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САЩ откриха Мондиал 2026 с трогателен дует и голяма изненада (СНИМКИ)

Американската церемония предложи невиждано шоу

САЩ откриха Мондиал 2026 с трогателен дует и голяма изненада (СНИМКИ)
 

САЩ дадоха старт на Мондиал 2026 на своя територия с грандиозен музикален и визуален спектакъл на супермодерния ст. СоуФай в Лос Анджелис.

Американската церемония превърна футболния терен в огромна концертна арена непосредствено преди първия съдийски сигнал на двубоя между САЩ и Парагвай.

Трогателен дует

Голямата звезда на вечерта бе поп иконата Кейти Пери, която вдигна публиката на крака с най-големите си хитове и зрелищна хореография.

Кулминацията на нейното шоу бе изключително емоционалното изпълнение на новата ѝ песен Wonder в дует с 10-годишното норвежко момче Тиус, което е и вдъхновението зад създаването на парчето.

Мондиалът стигна и до Канада:

Съзвездие

Домакините заложиха на тежка артилерия от международни артисти, които донесоха мултикултурен дух на стадиона.

Future и нигерийската звезда Rema взривиха трибуните с ударни хип-хоп и афробийт ритми.

Бразилката Anitta и южноафриканската дива Tyla нажежиха атмосферата с горещи танци и модерни поп звуци.

К-поп сензацията LISA от BLACKPINK предизвика истинска истерия сред по-младите фенове на стадиона.

Изненада за феновете

Голямата изненада за феновете на футбола и киното бе появата на актьора Джейсън Судейкис.

Прочул се в цял свят с ролята на харизматичния футболен мениджър в хитовия комедиен сериал „Тед Ласо“, той излезе на терена като официален посланик на ФИФА за САЩ, за да приветства публиката и да даде символичен старт на мондиалната треска в Щатите.

Церемонията завърши с официалните химни преди мача – кънтри дуото Dan + Shay изпълни националния химн на САЩ, а групата Purahei Soul изпя химна на Парагвай.

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