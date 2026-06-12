Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мондиалът стигна и до Канада: "Изглеждаше по-добре, отколкото звучеше" (СНИМКИ) Аланис Морисет и Майкъл Бубле блеснаха на церемонията в Торонто Снимка: Reuters

Световното първенство стигна и до Канада! Церемонията по откриването в Торонто обаче не впечатли зрителите на ст. БМО Фийлд, въпреки че включваше изпълнители като Аланис Морисет и Майкъл Бубле.

Програмата е част от мащабната откриваща трилогия на световното първенство по футбол, която започна вчера на митичния ст. Ацтека в Мексико Сити. Днес церемонията премина с фокус върху местната мултикултура и музикално разнообразие.

"Изглеждаше по-добре, отколкото звучеше", написаха колегите от британския Independent.

Снимка: Reuters

Церемонията започна с ритуал, посветен на коренните народи на Канада. Изпълненията включваха традиционни елементи, които символизираха връзката със земята и историята, поставяйки началото на пътешествието "от бряг до бряг".

Снимка: Reuters

Пъстра Канада

Вместо стандартно представяне, Купата на световното първенство беше дигитално и сценично превърната в гигантска мозайка. Всеки детайл от нея символизираше различните култури, имигрантски общности и етноси, съжителстващи в Торонто.

Снимка: Reuters

Канадската звезда от марокански произход Нора Фатехи, френският изпълнител Вегедрийм и бангладешко-американският диджей Санджой изпълниха съвместния си хит Siir Siir.

Палестинската певица Елиана и местната звезда Джеси Рейез представиха песента Illuminate от официалния албум на Мондиала, смесвайки поп звучене с ориенталски мотиви.

Снимка: Reuters

Изпълненията на кънтри-фолк певеца Уилям Принс (произлизащ от коренното население) и поп звездата Алесия Кара допълниха съвременния облик на канадската музикална култура.

Като мост между шоуто и футбола, рок иконата Аланис Морисет изпя канадския национален химн O Canada, придружена от мащабна хореография по трибуните, която включваше флаговете на стотиците нации, живеещи в Торонто.