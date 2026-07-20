Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шампионите кацнаха, задава се луда нощ (ВИДЕО) Празненствата вече взеха жертва - фонтан премаза 13-годишно момче

Световният шампион по футбол Испания се завърна у дома и ще бъде посрещнат от испанското кралско семейство и премиера Педро Санчес, преди да се качи на открит автобус за парад през центъра на Мадрид. Тълпи от фенове ще ги поздравят, докато пътуват до двореца Монклоа - официалната резиденция на премиера до площад Сибелес.

След това ще се проведе церемония с играчите на площада, където традиционно се събират испанските национали и техните привърженици, за да празнуват.

Испания си тръгна с трофея на финала в неделя, след като победи вече детронирания шампион Аржентина с 1:0 в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Това беше едва вторият път - след победа през 2010 г. в Южна Африка, в който Испания спечели титлата.

Испанската столица избухна в празненства след последния съдийски сигнал, като хиляди привърженици напълниха улиците от барове и ресторанти, много от които облечени в испански фланелки или носещи цветовете на отбора.

Тълпи изпълниха мадридския площад „Пуерта де Сол“ и други големи площади – пеейки, танцувайки и палейки факли, докато автомобилните клаксони се чуваха из столицата.

Мнозина празнуваха победата в неделя до малките часове на нощта.

"Много съм щастлив. Спах три или четири часа, но за отбора ще направя каквото е необходимо", каза 19-годишният Виктор Алварес рано в понеделник.

Титлата, съчетана със световната титла за жени, спечелена от Испания през 2023 г., прави европейската нация първата, която държи едновременно титлите и при мъжете, и при жените.

Празненствата обаче бяха помрачени, след като местните власти съобщиха, че 13-годишно момче в Саламанка, северозападно от Мадрид, е починало, след като фонтан, върху който се е качил с приятели, за да празнува, се е срутил.

Преди завръщането на отбора, фенове чакаха на летище Барахас в Мадрид, готови да ги посрещнат в залата за пристигащи, като много от тях обличаха екипите на отбора и развяваха испански знамена.

Групи от фенове също започнаха да си осигуряват места близо до площад Сибелес в понеделник сутринта, носейки чадъри, за да се предпазят от слънцето и температурите, които се очаква да се покачат до 35 градуса по Целзий.