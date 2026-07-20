Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Скандално меле след финала (СНИМКИ) Паредес първо нападна Ерик Гарсия, а след това опита да нокаутира Гави Снимка: Reuters

Грозен екшън и бой помрачиха финала на световното първенство между Испания - Аржентина (1:0). Минути след последния съдийски сигнал нервите окончателно не издържаха и теренът се превърна в арена на хаос.

Снимка: Reuters

Това ще остане една от най-тъжните картини от финала на световното първенство на стадион „МетЛайф“. Докато Испания беше коронясвана за световен шампион и празнуваше след последния съдийски сигнал, Паредес първо нападна Ерик Гарсия, а след това събори на земята Гави, който се опита да защити съотборника си.Сравнително бързо страстите бяха успокоени и не се стигна до по-сериозно меле между играчите.

Играчът на Бока Хуниорс ще бъде запомнен от испанските фенове с агресивната си игра от момента, в който влезе в игра в началото на второто полувреме, замествайки Нико Гонсалес. След като получи жълт картон, той извърши няколко нарушения, които можеха да му донесат втори картон, но словенският съдия Винчич си затвори очите и остави аржентинеца на терена.

Снимка: Reuters

Последвалата схватка обаче завърши с изгонване на Паредес. Това се случи, разбира се, след последния съдийски сигнал.

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

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