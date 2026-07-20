Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Катастрофа: Аржентина е първият финалист без удар към вратата за 90 минути! Испания допусна само един гол в 8 мача на световното първенство Снимка: Reuters

Аржентина загуби световния трон, след като беше победена от Испания с 0:1 след 120 минути игра на финала на Мондиал 2026, но Лионел Меси и сънародниците му записаха още един негативен резултат.

„Гаучосите“ изиграха кошмарни 90 минути, превръщайки се в първия отбор в историята на състезанието, който нямаше удар към вратата през редовните 90 минути.

Старата футболна поговорка „атаката печели мачове, защитата - титли“ се потвърди за пореден път. Новият световен шампион Испания не блесна само с атакуващата си игра, но преди всичко с невероятната защита, която ги отведе до най-големия трофей в Северна Америка.

Снимка: Reuters

"Ла Фурия Роха" допусна само един гол в 8 мача, изиграни на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което е най-малкото допуснати голове от който и да е национален отбор, успял да спечели планетарния трофей.

Вратарят Унай Симон се отличи особено добре, както и защитниците на иберийците, които си „позволиха“ да допуснат гол само от Белгия при победата с 2:1 на 1/4-финалите световното.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.