Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Слабо, Турция, слабо... Австралия наказа фаворита Студен душ за Монтела на старта на световното Снимка: Reuters

Турция започна световното първенство с болезнено поражение, след като отстъпи на Австралия с 0:2. В мач от Група D четата на Винченцо Монтела владееше повече топката, но бе надиграна в ключовите моменти от добре организирания и смел тим на Тони Попович.

Австралия, с изключително млад състав със средна възраст едва 24 години, показа впечатляваща зрялост и тактическа дисциплина. Още от първите минути стана ясно, че „аутсайдерът“ няма никакво намерение да "паркира автобуса". Вместо това, австралийците използваха скоростта на Иранкунда и Меткалф по фланговете, за да разкъсват турската защита.

Турция разчиташе почти изцяло на индивидуалните проблясъци на Арда Гюлер, който отново беше най-активният играч в офанзивен план. Няколко негови удара принудиха вратаря Патрик Бийч да показва класа, но подкрепата от съотборниците му често липсваше.

Снимка: Reuters

Първият удар в мача дойде след брилянтна акция на Нестори Иранкунда. Младият нападател се освободи от защитник и с прецизен удар прати топката в мрежата, записвайки исторически момент – той се превърна в най-младия австралиец, отбелязал гол на световно първенство. Попадението бе съпроводено с емблематично празнуване, вдъхновено от Тим Кейхил.

След гола Турция опита да отговори. Бардаки разтресе гредата с мощен удар от дистанция, а Гюлер продължи да търси изравняване, но Патрик Бийч се превърна в непробиваема стена. Въпреки натиска, на почивката Австралия запази аванса си.

През второто полувреме Монтела опита да промени динамиката с тактически корекции и включването на Кенан Йълдъз, но това не даде желания резултат. Турция продължи да среща трудности в последната третина, а австралийската защита се справяше все по-уверено.

Решаващият момент дойде след груба грешка в турската средна линия. Меткалф се възползва, овладя топката и с хладнокръвен завършек удвои преднината на Австралия, с което практически сложи край на интригата.

СЪСТАВИТЕ:

АВСТРАЛИЯ: 18. Патрик Бийч - 3. Алесандро Чиркати, 19. Хари Сютър (К), 21. Камерън Бърджис, 4. Джейкъб Италиано (74' - 6. Джейсън Гериа), 13. Ейдън О'Нийл, 23. Пол Окон-Енгстлър (84' - 22. Джаксън Ървайн), 5. Джордан Бос (84' - 16. Азиз Бехич) - 17. Нестор Иранкунда (61' - 23. Нишан Велупилай), 8. Конър Меткалф - 9. Мохамед Туре (74' - 26. Тете Йенги)

ТУРЦИЯ: 23. Урджан Чакър - 2. Зеки Челик (81' - 18. Мерт Мюлдюр), 3. Мерих Демирал, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 20. Ферди Кадиоглу - 10. Хакан Чалханоглу (К), 16. Исмаил Юкшек (81' - 5. Салих Йозджан) - 8. Арда Гюлер, 6. Оркун Кьокчу (62' - 19. Юнус Акгюн), 21. Баръш Йълмаз (46' - 11. Кенан Йълдъз) - 7. Керем Актюркоглу (85' - 9. Дениз Гюл)

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