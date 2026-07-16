Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След позора на Мондиала: Неймар се утеши с яхта за $23 милиона Нападателят вече е собственик на плаващ дворец с 6 каюти и площадка за хеликоптер

Неймар явно е намерил начин да загърби разочарованието от световното първенство. Дни след позорното отпадане на Бразилия, звездата се сдоби с луксозна яхта на стойност 23 милиона долара, съобщава TyC Sports.

Според информацията новата придобивка на рекордьора по голове за "селесао" е с внушителна дължина от 46 метра. На борда има шест каюти, просторни зони за отдих, а на горната палуба е изградена хеликоптерна площадка.

В момента яхтата е закотвена в Рио де Жанейро.

34-годишният нападател пристигна на Мондиал 2026, без да е напълно възстановен от контузия. Той записа участие в два мача, като отбеляза един гол – от дузпа.

Турнирът беше и първо участие на Неймар с националния отбор от 2023 г. насам. В кариерата си с Бразилия той спечели олимпийската титла, сребърен олимпийски медал, Купата на конфедерациите и игра финал на Копа Америка.

Неймар остава и най-резултатният футболист в историята на бразилския национален отбор с 80 попадения.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.