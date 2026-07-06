Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Страхливи, нелепи, срамни: Футболният траур на Бразилия Местните медии разкъсаха Карло Анчелоти и Неймар след кошмара срещу Норвегия

Какво следва, когато Бразилия отпадне от световно първенства по футбол? Национална трагедия, разбира се.

А провалът на Мондиал 2026 се приема още по-тежко заради две обстоятелства. Първо - петкратният шампион преклони глава не пред традиционна футболна сила, а пред Норвегия. И второ - "селесао" е в рекордно дълга суша без титла.

Бразилските медии съсякоха методично селекционера Карло Анчелоти и неговите звезди. Най-вече Неймар - капитанът с №10 на гърба вече обяви, че това е бил последният мач за родината му.

Globoesporte постави акцент върху звездата на норвежците Арлинг Холанд. "Той ни подчини. А ние записахме най-дългата си суша на световни първенства". Медията насочва вниманието и към представянето на бразилците, като анализаторът Родриго Коутиньо го определи като "безпомощност и комедя от грешки".

От ESPN Brazil също изтъкнаха ролята на Холанд. "Бразилия е прегазена от неумолимия Холанд и напуска световното първенство след шеста поредна загуба от европейски съперник." В материала се обръща специално внимание и на Неймар, който е изживял своя "горчив последен танц.". На Мондиал 2026 той престоя на терена едва 55 минути и се разписа само веднъж.

Колумнистът Пауло Кобос беше още по-безкомпромисен. Според него загубата от Норвегия е "още една тъжна глава от упадъка на бразилския футбол", а провалът на Мондиал 2026 "не би трябвало да изненадва никого". Той нарече включването на Неймар в състава "странно решение", а представянето на селекционера Карло Анчелоти – "катастрофално".

Сериозни критики към италианския специалист отправи и UOL. Журналистът Арналдо Рибейро написа: "Анчелоти беше ужасен в най-важния мач." Според него именно треньорските решения са се оказали фатални: "С последните си смени, когато пусна Ендрик и Неймар, за да удовлетвори обществените очаквания, той разруши отбора. Не Неймар загина в прегръдките на Анчелоти, а Анчелоти загина в прегръдките на Неймар."

В друга публикация на медията Педро Лопес и Тиаго Арантес стигат до извода, че това е "най-слабото представяне на Бразилия на световно първенство от 1990 г. насам" и същевременно "най-слабият мач в кариерата на Карло Анчелоти начело на елитен отбор".

Анализаторът Мауро Сезар Перейра също е категоричен: "Промените на Анчелоти в крайна сметка съсипаха Бразилия, най-вече включването на Неймар."

Особено остра беше и журналистката Мили Лакомб. Колонката ѝ носеше красноречивото заглавие: "Бразилия – малка, страхлива, надиграна, нелепа и срамна." Тя определи повиквателната за Неймар като "скандална", а за настоящото поколение национали написа: "Това не е Бразилия на народа, а Бразилия на властта – лишена от дух, презряна и крайно индивидуалистична."

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.