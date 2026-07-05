Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мбапе не подаде ръка на вратаря на Парагвай. Той го уцели с топката! След тежкия осминафинал на световното първенство, в който Франция победи Снимка: Reuters

Футболистите на френския национален отбор оцеляха на световното първенство! Буквално!

В изключително тежък осмиафинал те успяха да победят коравия тим на Парагвай с 1:0 и да се предпазят от контузии.

След този мач в цял свят се говори за бруталната игра на южноамериканците, която максимално затрудни фаворитите. Както и за реакцията на капитана на "петлите" Килиан Мбапе и вратаря на съперника Орландо Хил.

Какво се случи?

В секундата след края на мача, когато вече беше ясно, че Франция продължава в битката за трофея от Мондиала, Хил понечи да се поздрави със звездата на съперника, който вкара и единствения гол от дузпа в 70-ата минута.

Вместо да поеме протегнатата ръка, Мбапе изкрещя в лицето на стража.

Снимка: Reuters

От своя страна Хил го замери с топката в гърба. Френският капитан успя да сдържи нервите си и до по-сериозна ситуация не се стигна.

Всеки има своите оръжия

След мача пред телевизионните камери Мбапе бе видимо по-спокоен и готов да анализира.

"Мисля, че днес се справихме много добре. С начина, по който изиграхме този мач, показахме, че не сме отбор, който може да играе само нападателен футбол. Щом трябва да минаваме през ада, ще минаваме и през ада. Те си мислиха, че ще дойдем да играем по смокинг, но ние просто дойдохме и направихме няколко красиви комбинации.

Снимка: Reuters

Това е техният футбол, техният начин на игра, всеки играе със своите оръжия. Няма добър или лош начин да играеш футбол, има само един начин - да печелиш. Опитаха се така да ни подхлъзнат, но ние успяхме да отговорим", заяви Мбапе.

На четвъртфинал Франция ще играе срещу Мароко. Мачът е на 9 юли.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.