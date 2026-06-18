Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Валери Генов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спирането за вода на Мондиал 2026: Необходимост или досада? Паузите за хидратация се превърнаха в най-обсъжданата тема на световното първенство Снимка: Reuters

Лионел Меси направи хеттрик. Килиан Мбапе вкарва два гола. Кристиано Роналдо не вкарва нито един. Нито една от тези теми не може да изпъкне повече от една друга на Мондиал 2026 - паузите за хидратация на футболистите по време на мачовете в САЩ, Канада и Мексико.

Още преди старта на Мондиала от ФИФА бяха анонсирали спирането на мачовете, а като официална причина беше упомената горещото време в страните-домакини. Факт е, че миналата година по време на Световното клубно първенство, много отбори не успяха да издържат на високите температури. Изследвания преди световното първенство показваха, че 92% от мачовете ще се изиграят при температури над 30 градуса.

Тоест, ходът на ФИФА има логика, нали?

За реклами

В действителност, тези спирания се оказаха скрит ход на футболната централа да угоди на телевизии и рекламодатели за още финансови постъпления. Паузите, които са задължителни за всеки двубой, независимо дали е горещо или не, носят средно по 3 милиона долара.

30-секунден клип е оценен на 500 хиляди евро, което в рамките на 3 минути прави споменатата сума в милиони.

Снимка: Reuters

Внимание! За финала рекламите се очаква да генерират 7-8 милиона евро. Разбира се, всяка телевизия има различна рамка за оценка на рекламен клип и сумата може да варира нагоре или надолу. Фактът е, че цената на рекламния клип е скочила 10 пъти сравнение с останалата част от годината.

Критики

Първият, позволил си публично да критикува ФИФА за решението, е капитанът на Нидерландия Върджил Ван Дайк. След мача с Япония той каза: "Гледах почти всеки мач и не ми харесват особено почивките за хидратация, когато тръгнат рекламите . За хората, които гледат по телевизията, също не е нещо страхотно. Ако наистина е горещо, тогава очевидно има нужда от такава пауза, но това трябва да се разглежда мач за мача. Но мисля, че вече казах достатъчно."

Друг, позволил си да критикува ФИФА, е селекционерът на САЩ Маурисио Почетино. На пресконференция преди мача с Парагвай той заяви: "Не харесвам тази пауза. Съгласен съм с такава само когато условията са екстремни."

Снимка: Reuters

Рискът от санкции вероятно "запушва" устите на останалите футболисти и треньори, за да не се създава още по-голяма полемика и натиск върху световната централа. Фактът е, че критиките от зрителите на място и пред телевизионнит екрани стават все по-осезаеми. По време на мача Англия-Хърватия привържениците на стадиона освиркаха момента, в който реферът показа, че трябва срещата да бъде спряна за хидратация. В социалните мрежи бурята е още по-голяма.

Стигна се до абсурда по време на мача САЩ-Парагвай футболистите да са в пълна готовност за подновяване на играта преди изтичането на трите минути, но реферът показа, че трябва да се изчака. Направи го докато гледа към таблет, явно гледайки телевизионното излъчване и рекламите, които не бяха приключили.

Анализи

Трябва да подчертаем, че не всички телевизии по света имат реклами по време на паузите. Такива има в Съединените щати, Канада, Мексико, Испания, Италия, Франция. В Германия - ARD и ZDF, които са обществени телевизии, няма как да излъчват реклами след 20:00 ч=, както и в неделя. Във Великобритания, BBC също няма реклами, докато платената ITV е избрала да не "залива" зрителите с рекламни спотове. Една от причините е, че има регулации, наложени от OFCOM, които ограничават броя реклами спрямо минути ефир от дадена програма.

Именно ITV предложи много оригинален подход как тези паузи може да се използват без реклами. Селекционерът на женския национален отбор на САЩ - Ема Хейс, даде тактически анализ на дъска в рамките на 70 секунди.

Снимка: Reuters

Накъсване на играта

Проблемът не е само при зрителите, на които им е писнало от рекламни паузи по време на предавания, филми, а да не говорим и в мобилните приложения. Тези спирания отварят съвсем нова глава в самото провеждане на мачовете.

Представете си само как даден отбор е подложен на сериозен натиск от опонента си и в този момент идва средата на полувремето и хоп - пауза. Това тотално убива момента на този, който е притиснал съперника, ритъма се нарушава и дори изследвания доказват, че чисто футболно спиранията могат да повлияят на развръзката на един мач.

Другият ключов фактор е тактическите указания, които треньорите имат възможност да дадат. Ако досега един селекционер можеше да направи корекции само веднъж, след края на първото полувреме, то сега той получава бонус още два пъти. Не се учудвайте ако след тези паузи настъпи обрат в ритъма на един мач или някой треньор блесне с тактическо решение.

Снимка: Reuters

Ясно е, че машината на ФИФА е задвижвана от пари. А тази година се очаква от Мондиала да бъдат спечелени 9 милиарда долара. Само от телевизионни права ще получи 3.9 милиарда, от билети 3 милиарда и спонсори 1.8 милиарда. Тази машина не трябва да забравя всъщност кои са хората, които генерират тези пари, а именно феновете. Защото без тяхното дейно участие - дори самото им заставане пред телевизорите, каузата на ФИФА би била обречена.

Футболът и сега накъсан от употребата на ВАР, но сега тези спирания са "облечени" в загриженост за здравето, което да омилостиви гнева на зрителите. На мнозина обаче им е писнало от постоянните реклами и накъсването на мача. Изгуби ли се балансът между рационални/логични прекъсвания и такива, породени от алчност, то тогава футболът със сигурност ще намери своята тотална гибел.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.