Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Те гледаха Иниеста като деца... сега могат да донесат втората звезда на Испания 5852 дни от Йоханесбург до Ню Йорк Снимка: Reuters

Шестнадесет години Йоханесбург беше свещеното място за испанския футбол. Градът, на хиляди километри от Мадрид, остана завинаги свързан с мига, в който Икер Касияс вдигна световната купа, а Андрес Иниеста превърна 116-ата минута във вечност.

Тогава Испания спря да мечтае. Тя стана световен шампион.

Днес картата води към Ню Йорк. От другата страна на Хъдсън, в Ню Джърси, ново поколение испански футболисти ще излезе за мача, за който всяко дете мечтае. Някои от тях едва са правели първите си стъпки, когато Иниеста отбеляза онзи легендарен гол. Други са го пресъздавали безброй пъти по улици и игрища.

Шестнадесет години по-късно първата звезда вече не е тежест, а вдъхновение.

Пътят до този момент обаче не беше лесен. Това беше пътуване през шестима треньори, смяна на поколения и пълна трансформация на един отбор.

Снимка: Reuters

След триумфа в Южна Африка Висенте дел Боске запази ядрото на шампионите и две години по-късно Испания отново покори Европа. Победата с 4:0 над Италия във финала на Евро 2012 затвърди нещо невиждано дотогава - европейска титла, световна титла и още една европейска титла в поредни турнири.

Но всяка велика ера има своя край

Световното първенство в Бразилия през 2014 г. сложи началото на падението. Поражението с 1:5 от Нидерландия и отпадането от Чили показаха, че дори най-великите отбори не могат да живеят вечно от славата си.

Две години по-късно Италия отново застана на пътя на Испания - този път на Евро 2016. Загубата на осминафиналите сложи край не само на турнира, но и на ерата на Дел Боске.

Хулен Лопетеги пое задачата да обнови отбора, без да разруши наследството. Испания изглеждаше готова за ново начало, но само два дни преди старта на Мондиал 2018 футболът поднесе един от най-невероятните си обрати. След новината за договора му с Реал Мадрид, Лопетеги беше освободен.

Фернандо Йеро пое отбора в движение. Испания отпадна болезнено от Русия след дузпи - мач, в който доминираше, но не успя да намери път към гола.

След това дойде Луис Енрике

Той започна нов проект – с повече младост, повече смелост и различен стил. Въпреки трудностите, Испания постепенно започна да се връща сред най-добрите. Полуфинал на Евро 2020 и финал в Лига на нациите показаха, че отборът отново е конкурентен.

Снимка: Instagram

В Катар през 2022 г. Испания започна впечатляващо със 7:0 срещу Коста Рика, но отново напусна турнира след дузпи - този път срещу Мароко. Трето поредно голямо състезание с отпадане след наказателни удари. Време беше за нова посока.

И тя носеше името Луис де ла Фуенте

Човекът, който повече от десетилетие изграждаше поколения испански таланти, вече познаваше бъдещето на националния отбор. Европейски шампион с младежите, олимпийски медалист и треньор, израснал в системата на испанския футбол.

Неговата философия беше проста: отборът винаги е над отделния футболист.

Резултатите дойдоха бързо.

Испания спечели Лига на нациите, а след това ликува на Евро 2024. Новото поколение – Родри, Педри, Фабиан Руис, Ламин Ямал, Нико Уилямс и още много млади звезди - върна европейския трон с комбинация от талант, характер и амбиция.

Този отбор не е копие на великия тим от 2010 г. Играта е различна. Футболът е различен. Но убеждението остава същото.

Побеждава колективът

Снимка: Reuters

От Йоханесбург до Ню Йорк са изминали 5852 дни. Промениха се героите, стадионите и поколенията. Касияс предаде капитанската лента. Шави, Иниеста и Вия отстъпиха място на Родри, Ламин и Оярсабал.

Но мечтата е същата

Децата, които гледаха първата звезда по телевизията, сега са тези, които могат да донесат втората.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.