Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 413 милиона евро разлика! Испания струва цяло състояние повече от Аржентина Над 2 милиарда евро излизат за световната титла Снимка: Reuters

Въпреки че Франция и Англия разполагат с най-скъпите национални отбори в света, нито един от двата гранда няма да играе във финала на световното първенство 2026.

За трофея ще спорят Испания и Аржентина – два отбора с обща пазарна стойност над 2 милиарда евро според данните на Transfermarkt.

"Ла Фурия Роха" е оценен на внушителните 1,22 милиарда евро, докато аржентинците са със стойност от 807,5 милиона евро. Разликата от 413,5 милиона евро е сериозно предимство на хартия, но финалите рядко се решават от цифри.

В индивидуален план двата финалиста доминират класацията на най-скъпите футболисти в мача. Начело е феноменът Ламин Ямал с оценка от 200 милиона евро, следван от Педри (150 милиона). Аржентина отговаря с Хулиан Алварес (100 милиона), Енцо Фернандес (90 милиона), Лаутаро Мартинес (85 милиона) и Нико Пас (80 милиона).

Снимка: Reuters

Любопитен детайл е, че легендата Лионел Меси, най-резултатният играч в историята на световните първенства, днес е оценяван на 15 милиона евро – сума, която показва колко различно пазарът гледа на опита и възрастта в сравнение с младите звезди.

По позиции Испания има превес във всяка линия. При вратарите стойността на испанската тройка Унай Симон, Давид Рая и Хоан Гарсия достига 97 милиона евро срещу 21 милиона за Емилиано Мартинес, Херонимо Рули и Хуан Мусо. В халфовата линия предимството е 420 срещу 332 милиона евро, а в защита – 288 срещу 152,5 милиона евро.

Най-сериозната разлика обаче идва в нападение. Испанските офанзивни футболисти са оценени на общо 417 милиона евро, докато аржентинските нападатели достигат 302 милиона.

Снимка: Reuters

На теория Испания влиза като по-скъпия и по-ценен състав. Аржентина обаче вече неведнъж доказа по време на турнира, че във футбола стойността на отбора не винаги определя крайния победител. Именно затова финалът на „МетЛайф Стейдиъм“ обещава сблъсък не само между два от най-силните национални тимове в света, но и между пазарна мощ и шампионски характер.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.