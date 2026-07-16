Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Едно на милиард: Кой прави прочутата снимка на Меси и Ямал? Началото на две легенди...

Лионел Меси къпе малко бебче. Снимката е отпреди 18 години. А в неделя двамата ще се изправят един срещу друг в сблъсък за световната титла по футбол...

Да, бебето е Ламин Ямал - младата звезда на Испания и Барселона! И снимките са напълно автентични въпреки спекулациите, че може и да не е така.

Създател на историческите кадри е испанският фотограф Жоан Монфорт. Задачата му е да увековечи срещата между младия Меси и 5-месечния Ямал. А сесията е предназначена за благотворителна кампания, организирана съвместно от Барселона и УНИЦЕФ.

Снимките набират популярност, когато бащата на Ламин ги публикува в социалните мрежи по време на европейското първенство през 2024 г. А надписът гласи: "Началото на две легенди."

В интервю за CNN Sports Монфорт разказва, че разбрал кого е снимал чак когато е получил обаждане от испанския вестник SPORT с въпроса дали тази снимка е заснета от него. "Кое е бебето?", попитал той на свой ред.

Полученият отговор съдържал името на Лионел Меси, представен като едното "бебе", и Ламин Ямал - като другото. Испанецът признава, че преди да получи това обаждане, съвсем бил забравил за съществуването на снимките.

Въпросната кампания на Барселона и УНИЦЕФ продължава дълги години. Интересен факт е, че и дъщерята на Монфорт участва във фотосесия заедно с бразилската легенда Роналдиньо няколко години по-рано. Дори нейната играчка за баня присъства в емблематичната снимка на двете футболни звезди.

Фотографът разкрива още, че Меси бил много притеснен по време на снимките, но се държал професионално. Определя събитието като "едно на милиард" с думите: "Сякаш си спечелил от лотарията!".

Интересен факт е, че дебютът на Ламин Ямал с екипа на Барса също е бил заснет от Жоан Монфорт. И това показва, че случайностите могат да се превърнат в нещо специално.

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