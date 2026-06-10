Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Тероризъм: Ето защо не допуснаха в САЩ най-добрия африкански съдия! Държавната администрация с официално обяснение Снимка: Reuters

Световното първенство по футбол още не е започнало, а скандалите се нижат един след друг.

Мондиалът остана без един от най-добрите рефери - сомалиеца Омар Абдулкадир Артан Той не бе допуснат до територията на САЩ, защото не получи одобрение от властите в страната.

Въпреки че пристигна на летището в Маями, той бе върнат в Истанбул, откъдето бе взел полет.

Причината

Самият Артех твърди, че има всички нужни документи. Само че властите в САЩ разкриха, че не са го допуснали до страната заради... връзка с терористични организации.

"При последвала проверка от страна на Граничен контрол беше открита компрометираща информация, включително връзки със заподозрени членове на терористични организации", се казва в официално изявление.

Снимка: Reuters

Именно това е причината съдията да не може да влезе на територията на САЩ и да ръководи мачове.

Пътят на Артан

Сомалиецът бе един от осемте съдии от Африка, които трябваше да ръководят мачове от 23-ото издание на Мондиала.

Омар Абдулкадир Артан бе избран за Най-добър рефер на континента за 2025 г.

Снимка: Reuters

Той имаше наряди за важни мачове от турнира за Купата на африканските нации, а в родината му бе със статут на звезда. Той е международен съдия с лиценз от ФИФА от 2018 г. насам.

Това е и пореден скандал при организацията на Мондиала, който трябва да започне на 11 юни.

Напрежението по остта САЩ - Иран се усеща, като част от отбора и щаба не получиха визи за влизане в страната и се наложи да преместят базата си в Мексико. На щателни и неколкочасови проверки по летищата бяха подложени национали на Ирак, Узбекистан и Сенегал.