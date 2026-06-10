Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Световното първенство по футбол 2026: Кога и какво да гледаме? Мондиалът за първи път ще се проведе в три различни страни Снимка: Reuters

Само ден остава до едно от откриванията на 23-ото световно първенство по футбол!

За първи път в историята то ще бъде в три страни-домакин - САЩ, Канада и Мексико.

Отборите за първи път ще са 48, а това прави и шампионатът по-дълъг: от 11 юни до 19 юли!

Кога?

Като казваме "едно от откриванията" имаме предвид една от трите церемонии.

Всяка страна-домакин ще организира собствено шоу преди първите си мачове.

Началото е на 11 юни в 22:00 ч. българско време с мача Мексико - ЮАР, на 12 юни в 22:00 ч. е Канада - Босна и Херцеговина, на 13 юни в 4:00 сутринта е САЩ - Парагвай.

Снимка: Reuters

Груповата фаза на шампионата завършва на 28 юни, когато в 5:00 ч. сутринта са два мача: Алжир - Австрия и Йордания - Аржентина.

Елиминации

От 28 юни в 22:00 ч. започват елиминациите!

За тях се класират първите два от всяка група, както и най-добрите осем трети отбора!

Осминафиналите са от 4 до 7 юли,чентвъртфиналите - от 9 до 12 юли, полуфиналите са на 14 и 15 юли, мачът за третото място и финалът са на 19 юли!

Снимка: Reuters

Къде?

16 града ще бъдат домакини на мачовете, като най-много от срещите очаквано ще са в САЩ - 78, а в Канада и Мексико ще са по 13.

Откриванията ще са на "Ацтека" в Мексико Сити, "Торонто Стейдиъм" и "СоФай" в Лос Анджелис.

Снимка: Reuters

Финалът ще е на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси.

Стадионът с най-голям капацитет е този в Далас - 94 000 души. Най-скромният е стадионът в Торонто, който е за 45 000 души. Всъщност две от трите държави вече са били домакини на световното. Няма как да забравим нашето "Лудо американско лято" от 1994 г., когато българските футболни герои станаха четвърти в света. Мексико пък е бил домакин на първенството през 1970 г., когато шампион е Бразилия, както и на това през 1986 г., когато триумфира Аржентина.

Канада дебютира като страна, в която ще се играят европейски финали.

Снимка: Reuters

Предстоят ни 38 дни, в които клишето "Светът е футбол" ще е напълно вярно!

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