Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вече 10 скандала, а световното дори не е започнало Отказани визи, събличане и унижения... Снимка: Reuters

Само дни преди началото на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, около турнира вече се натрупаха редица скандали и организационни проблеми, които хвърлят сянка върху подготовката на едно от най-големите спортни събития в света.

Шампионатът започва на 11 юни, но още преди първия съдийски сигнал редица национални отбори и официални лица се оплакаха от сериозни трудности, свързани с визи, сигурност, логистика и условия за подготовка.

Ето 10 скандални ситуации, преди старта на Мондиал 2026:

* Сред най-обсъжданите случаи е този с швейцарския национален отбор, който е откри отровни змии в близост до лагера си в Сан Диего, Калифорния.

* Японският тим също се сблъска с проблеми – лоши терени за тренировки в Мексико принудиха отбора да сменя базата си два пъти само за два дни.

* Сериозни въпроси се появиха и около визовия режим – националът на Ирак Айман Хюсеин беше задържан за седем часа на летище.

* Официалният фотограф на иракския национален отбор бе върнат обратно в родината си, въпреки валидни документи и акредитация.

* Иранският отбор също е изправен пред трудна ситуация, след като част от щаба му не получи визи за САЩ, което наложи логистични промени и базиране в Мексико.

* Напрежение има и около съдийския състав – сомалийският рефер Омар Абдулкадир Артех не успя да влезе в САЩ, въпреки че е в нарядите за Мондиал 2026.

Снимка: Reuters

* Допълнително напрежение предизвика и критиката на треньора на Англия Томас Тухел, който определи част от терените в САЩ като неравни и неподходящи за високо ниво футбол.

* Играчите на националния отбор по футбол на Узбекистан бяха подложени на щателни претърсвания преди мача срещу Нидерландия и според съобщения в различни медии са били третирани по унизителен начин.

* Футболистите на Сенегал са били събличани почти до голо при пристигането си в САЩ.

* Мароканският защитник Закария Ел Уахди не получи виза за САЩ. Два пъти!

Въпреки всички проблеми, ФИФА и организаторите уверяват, че подготовката върви по план и турнирът ще се проведе нормално. Мондиал 2026 ще бъде първият в историята, организиран съвместно от три държави – САЩ, Мексико и Канада.