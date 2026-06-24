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Световно първенство по футбол 2026

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btvsport.bg

Три гола, признат само един - Колумбия продължава без грешка

Мач на една врата

Три гола, признат само един - Колумбия продължава без грешка
 Снимка: Reuters

Колумбия продължава безгрешния си ход на Мондиал 2026! Южноамериканците записаха втора победа от два мача, след като надделяха над ДР Конго с 1:0 и официално си осигуриха място в елиминационната фаза.

Резултатът обаче далеч не отразява случилото се на терена. Колумбийците доминираха от първата до последната минута, създадоха куп положения и на два пъти пращаха топката в мрежата, но попаденията бяха отменени.

Вратарят герой

Единствената причина интригата да се запази до края бе вдъхновеното представяне на конгоанския страж Лионел Мпаси, който направи серия от впечатляващи спасявания.

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Още в началните минути Колумбия наложи сериозен натиск. Даниел Муньос разтресе гредата, а малко след това дори отбеляза, но попадението бе отменено заради засада. Последваха нови опасности пред вратата на африканците, като Хамес Родригес и Луис Диас също тестваха рефлексите на Мпаси.

Снимка: Reuters

След почивката картината остана непроменена. Развръзката дойде в 76'. Даниел Муньос се озова непокрит в наказателното поле и този път не остави шанс на Мпаси, пращайки топката в далечния ъгъл за заслуженото 1:0.

До края Луис Диас също успя да се разпише два пъти, но и двете попадения не бяха признати – веднъж за нарушение и веднъж за засада. 

С успеха Колумбия събра пълен актив от шест точки и уверено гледа към сблъсъка с Португалия в последния си мач от групата. ДР Конго остава с една точка и ще търси задължителна победа срещу Узбекистан, за да запази надеждите си за продължаване напред.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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