Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Англия буксува, Хари Кейн с абсурден пропуск Тимът на Томас Тухел стигна само до 0:0 с Гана

Англия разочарова още във втория си мач на Мондиал 2026. След впечатляващата победа с 4:2 над Хърватия на старта, тимът на Томас Тухел стигна само до 0:0 с Гана.

Африканският съперник, воден от Карлош Кейрош, се бранеше безупречно през почти целия мач. Англичаните натискаха, но създадоха всичките си реални ситуации чак след 85-ата минута.

Най-напред диагонален удар на Букайо Сака беше спасен от вратаря Асаре. После удар с глава на Нико О'Райли срещна гредата, а при добавка от чиста позиция Хари Кейн прати топката към трибуните.

А Гана дори можеше да поведе в 79-ата минута - при контраатака Принс Еду надигра Марк Гехи и вратаря Джордан Пикфорд, но ударът му беше блокиран от съотборника му Антоан Семеньо.

Със сигурност на английските национали няма да им е никак приятно да прочетат заглавията на Острова. А това в двойна степен важи за селекционера Тухел.

В последния кръг Англия играе с аутсайдера Панама и би трябвало да си гарантира първото място в групата. Гана ще се изправи срещу Хърватия, която по-късно тази нощ излиза срещу панамците.

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